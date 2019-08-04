「初代蜘蛛俠女友」姬絲汀鄧絲暴肥　新劇造型嚇窒影迷

早前《蜘蛛俠：決戰千里》上映，讓不少影迷回憶起歷代蜘蛛俠女友，當中最深入民心的必定要數姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）的版本。 不過，近日她在最新美國劇集演出一個水上樂園工作人員，造型身材均嚇壞了一眾網民，直指昔日女神走晒樣，差點認不出來。

姬絲汀2002年接拍《蜘蛛俠》後，飾演蜘蛛俠的女友，可算是很經典。（電影劇照）

姬絲汀童星出身，3歲已經做小model拍廣告，之後都不斷有在幕前演出，95年在《吸血迷情》飾演Claudia以及《逃出魔幻紀》，比較令大家深刻。在2000年以啦啦隊為主題的校園喜劇《魅力四射》打響知名度。直至2002年接下《蜘蛛俠》，絕對是她的代表作。

+ 5 + 4 + 3

當年與Stan Lee一起，身材樣子都是女神級。（GettyImages）

曾表示討厭運動又覺得減肥很痛苦

「初代蜘蛛俠女友」以及姬絲汀以往不少性感的作品，讓她成為很多粉絲心目中的女神，不過，以及去年升格當媽媽後，身材就開始走樣。她曾經在訪問中提到自己對外型和身材抱平常心，就算身材回不去以前那麼slim，她也不在乎。她坦言自己討厭運動，又覺得減肥非常痛苦，當時她表示「才剛吃完炸雞和快餐，我實在沒辦法為角色犧牲飲食或是生活習慣。」對於要減肥這回事，姬絲汀表現得很不情願。

+ 10 + 9 + 8

新劇造型嚇窒網民

雖然身材發福，不過其實人到中年，只要身體健康，也許也不需太在意外型的轉變。而姬絲汀也對此感到坦然，加上她的身型也意外符合了，新劇中的角色形象。

事關姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）在美國黑色喜劇劇集《佛州中部上帝養成史》中飾演在一個水上樂園的中年員工，因為不忿工資太低，加上她懷抱夢想、不甘平庸，所以決定加入直銷，一個業績達數十億美元的傳銷組織，卻沒想過會愈踩愈深，甚至差點連家庭都被摧毀。

但姬絲汀在新劇的造型，最後還是讓不少人震驚，姬絲汀在預告穿起超低胸泳衣，像跳舞老師般帶動人跳健康舞。鏡頭下可見姬絲汀身材依舊豐滿，卻老態盡現，讓不少網民慨嘆，現年37歲的姬絲汀，老化速度的確快得驚人，「差點認不到她」、「女神回不去了」。

其實只是相距兩年時間，當時姬絲汀參加康城影展時，一身淺藍色晚裝，有氣質到獲不少影迷盛讚，更成為全場焦點。但近年的照片已有不少老態，影迷都慨嘆歲月無情，直至姬絲汀的打扮也有濃濃「嬸味」，難怪令不少人錯愕。

回顧更多姬絲汀昔日風采：