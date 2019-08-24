【沉默的證人】法醫解剖屍體遇靈異事件　屍體前叫人全名都係禁忌

香港以及內地的合拍電影《沉默的證人》，由影帝張家輝、任賢齊、內地女星楊紫主演，同戲更有韓國女星克拉拉（Clara）、陳家樂、郭晉安、郭羨妮和吳卓羲等人，張家輝在戲中飾演一名法醫，其實當一名法醫除了要有專業的技巧、知識去分析外，在案發現場或解剖屍體時都有不少禁忌必須要遵守，否則就會「中招」！

台灣有一名出身醫生世的知名法醫高大成，執業已逾30年，經驗老到，更解剖超過上千具遺體，不過他同樣表示自己當時也有碰到過「靈異事件」，而禁忌除了有不能對死者亂說話、不能直視屍體的眼睛、不能直呼他人全名、回家衣服一定要清洗，還有哪些呢？

法醫在解剖屍體時其實有好多禁忌要遵守！（《沉默的證人》劇照）

少說話做好自己事

通常在案發現場都不會直呼他人的全名，否則很容易「被跟」，舉例說在台灣綜藝節目《麻辣天后傳》中，曾經有負責清理案發現場的工作人員表示，有同事在現場叫了另一位同事的全名，兩人完成工作後便駕駛電單車回家，被開名的同事一直聽到有「人」在叫他的名字，在多番確定下才知道並不是同事的呼叫……從此他們就以生果名作為代號來互相稱呼大家。

在屍體前不能直呼他人全名。（《沉默的證人》劇照）

不能隨便觸碰死者身軀

法醫高大成表示他通常在抵達案發現場後，都會先跪下雙手拜一拜，輕聲說一句︰「對不起，幫你看一下」才會掀開死者白布，且不能在現場晃來晃去，不能踏過死者身軀。90後的殯儀服務負責人羅偉立，曾接受過訪問都表示，每當他們觸碰到先人前，都要開聲表明通知一聲，將對方當成仍在生一樣來溝通，以示尊重。

觸碰到死者身軀前要告知一聲。（《沉默的證人》劇照）

不能對死者亂說話

作為一名法醫，當然要對死者抱尊重的態度，首先不可談論死者的身體，又如在《麻辣天后傳》中有位遺體修復師分享當時她正在工作，一名男同事隨口說了一句︰「長那麼漂亮，可惜胸部的顏色深了點。」他回家後便一直生病，最終要跪在女死者的靈堂前不停道歉，直至獲得原諒為止。

而香港法醫藍偉文，都有在訪問中提及，當值時千萬不能說「得閒」，曾經有同事開工期因為說句：「好悶、無嘢做。」最後被人召出去開工7、8次，所以聽到一定要叫佢掌嘴，否則一定「中伏」！

做法醫不能直視屍體的眼睛和需要注意衛生。（《沉默的證人》劇照）

不能直視屍體的眼睛

通常在開始接觸到屍體時，都會將其眼睛遮上或是幫其合上眼皮，其一是好讓法醫工作時能更專心，不會像有一雙眼睛觀察自己工作，讓自己安心些。二來，避免跟死者有交流，看似對其有留戀，而死者亦會因此跟隨觀看者。

回家衣服一定要清洗

最後工作完回到家，工作中所穿的衣服一定要清洗，當然這是關乎衛生的問題，而且法醫一般都會在解剖室停留較長的時間，會沾上屍味，所以必須清潔乾淨。