【蜘蛛俠決戰千里】官方公布34張概念圖　原先會惡鬥鐵甲奇俠軍團

Marvel電影宇宙第三階段收官作品《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）氣勢如虹，電影全球票房除了衝破11億美元收入外，還將新增從未曝光片段後重新上映，相信全球票房仍有上升空間。 日前Marvel Movies乘勢追擊，公開了34張電影概念圖，當中最為影迷注目的想必是蜘蛛俠與喪屍鐵甲奇俠軍團戰鬥的畫面。

《蜘蛛俠：決戰千里》全球票房衝破11億美元，成為首部衝破十億美元大關的《蜘蛛俠》電影。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

由湯賀蘭（Tom Holland）及積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）主演的《蜘蛛俠：決戰千里》叫好叫座，目前全球票房累計超過11億美元收入，成為首部衝破十億美元大關的《蜘蛛俠》電影，還成為Sony影業史上最高票房的電影，可喜可賀。

喪屍鐵甲奇俠的出現確實讓人非常難忘。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

日前為電影《蜘蛛俠：決戰千里》設計概念圖的Marvel視覺特效設計師Henrik Tamm，在其Instagram上載了多達34張電影概念圖，其中一張沒有採用的概念圖成為影迷焦點。從該照片可以見到，當時鐵甲奇俠正在追殺蜘蛛俠，迫使他立即逃離Midtown High School。除此之外，影迷見到多張電影所採用的概念圖，最深刻相信是喪屍鐵甲奇俠從墳墓中爬山的畫面。

《蜘蛛俠：決戰千里》導演Jon Watts指出，在神秘客的世界裡，任何想做的事情都可以實現。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

這批概念圖的構思確實非常瘋狂，難怪《蜘蛛俠：決戰千里》導演Jon Watts曾表示：「我們為這集構想了很多瘋狂的想法，因為當你在神秘客世界，你可以做任何你想做的事情。」

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