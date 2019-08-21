無懼Marvel撤出創作　SONY一早鋪路自製《蜘蛛俠》電影宇宙

有消息指Disney跟Sony談判決裂，Marvel總裁Kevin Feige透露日後，不再製作任何《蜘蛛俠》系列的電影，換言之《蜘蛛俠》將無緣重返MCU第4階段，其後的「蜘蛛俠」系列電影，將會由SONY獨自擔起製作。不過以現時局勢分析，其實較肉緊的反而係Disney至真。

宣告「蜘蛛俠」正式退出MCU後，湯賀蘭都有在IG上表示不捨。（湯賀蘭IG圖片）

SONY拍嘅一定唔睇？

對於Marvel Studios總裁Kevin Feige，單方面宣布不再參與《蜘蛛俠》系列創作，SONY隨後都就此事發表回應︰「今日有很多關於《蜘蛛俠》的新聞，但都寫錯了Kevin Feige的意思，我們很失望但會尊重迪士尼的決定，不會讓Kevin Feige繼續擔任我們下一部《蜘蛛俠》電影的監製。」

消息一出，當然引來不少粉絲留言指︰「又要Reboot」、「唔想又睇Uncle Ben 死多次」、「難得搞返起蜘蛛俠」而且「蜘蛛仔」本人湯賀蘭（Tom Holland）都在個人Instagram上表示不捨，同時都有網民指︰「SONY做嘅蜘蛛俠一概罷睇」，看來要改變在粉絲們心中的既定形象，還需要加把勁。

「蜘蛛仔」可說是最受迎的超級英雄，有網民擔心不再參與製作，這套Iron Spider恐怕冇機會再現。（《蜘蛛俠︰決戰千里》劇照）

牌面睇，SONY是要靠Marvel Studios才拍出大家最愛的蜘蛛俠，但其實今次亦是最好機會，讓SONY做場好戲，重新挽回粉絲的信心。而且比起當日的局面，今天的SONY已經擁有更多籌碼，實在大有本錢向Disney Say No！

受歡迎的唔係蜘蛛俠，係佢！

首先自《復仇者聯盟4》後，一眾MCU元祖成員正式退下來，踏入第4階段需要加入大量新血，才得以維持Marvel強勢。而按Marvel Studios一直的安排，早就將蜘蛛俠視為接班人，現在出現暗湧實在始料不及。

又其實以一眾「在生」的英雄計，蜘蛛俠無疑是人氣最高的一位，特別是由湯賀蘭飾演的蜘蛛俠，早跟影迷建立深厚感情，可謂是男女老幼、大小通殺。而Tom是跟SONY簽約的，有這籌碼在手，實在有企硬不退的理由。

其實在Marvel Studios的悉心安排下，蜘蛛俠早就埋下伏線將接替「鐵甲奇俠」的位置。（《蜘蛛俠》劇照）

「鐵甲奇俠」接班人

其次，隨着「鐵甲奇俠」（Ironman）的死去，他跟「蜘蛛俠」的父子情份亦正式宣告終結，而在《蜘蛛俠︰決戰千里》中，更加已經完整交代好他的接棒安排，明顯被Marvel打造成「鐵甲奇俠」接班人。所以在故事發展，蜘蛛俠需要依賴Marvel Studios的地方已大大減少，往後大家獨立發展，甚至正式聯乘上「毒魔」等。如今未知局勢如何，但相信Marvel會比起SONY更心急！

早前傳出「蜘蛛俠」將會出現在《猛毒2》已經令粉絲為之瘋狂。（Twitter圖片）

+ 5 + 4 + 3

積極開拓蜘蛛俠反派宇宙

最後，其實SONY為了完整地發展「蜘蛛俠」宇宙世界，正在積極地開拓蜘蛛俠反派宇宙，當中包括《毒魔》（Venom）和《Morbius》，其實是一個十分良好且全面的發展，仲正正食住「蜘蛛俠」當紅勢頭！而在反派超級英雄方面則會有湯哈迪（Tom Hardy），更有謝拉力圖（Jared Leto）的強勢加盟，雖然《毒魔》第一集未算完美，可接受但要改善，但其後有傳「蜘蛛俠」將會出現在《毒魔2》，已令粉絲們相當興奮。能夠發現出屬於自己的宇宙，總好過一直依附住別人吧！