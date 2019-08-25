外媒翻Marvel總裁訪問　早計劃《蜘蛛俠3》要自立︰做未做過的事

Disney跟Sony兩大公司合力炮製的《蜘蛛俠：強勢回歸》和《蜘蛛俠：決戰千里》都大受歡迎，加上他早就成為MCU成員，早就參與《美國隊長3︰英雄內戰》、《復仇者聯盟：無限之戰》、《復仇者聯盟：終局之戰》幾場戰役，簡直如一家人般。 不過星期初，外媒《Deadline》指Marvel總裁Kevin Feige透露，日後不會製作任何《蜘蛛俠》系列的電影，這等同宣判蜘蛛俠往後將未能歸隊。不過日前又有外媒Comicbook.com報道，聲稱Kevin Feige在7月的訪問中，已透露由第三集開始，蜘蛛俠將踏上獨立之路，意味著他早就決定讓他真的Far From Home，要自己決戰千里。

「蜘蛛仔」可說是最受迎的超級英雄，有網民擔心不再參與製作，這套Iron Spider恐怕冇機會再現。（《蜘蛛俠︰決戰千里》劇照）

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挑戰將與復仇者聯盟沒有關係

自報導指SONY將與Marvel Studios再次分家後，令不少蜘蛛迷心痛，更擔心會影響第三集的發展。不過日前Comicbook.com便透露，早在Marvel Studios總裁Kevin Feige7月的訪問中，已提及第三集的走向，而且已決定會再次作獨立發展，不用依賴其他超級英雄。

訪問中Kevin Feige表明︰「《蜘蛛俠3》的故事，將會專注在彼得身上，好讓他回到自己的故事裡。這次會在其他復仇者英雄之外，成為屬於自己的英雄，他所面對的挑戰將與復仇者聯盟沒有關係。」事實上從《蜘蛛俠︰決戰千里》的劇情鋪排可見，彼得由沒有鐵甲奇俠協助變得無助，到後來獨立成長，並成功擊退神秘客，是一次成長的寶貴歷程，這跟第三集的鋪排絕對吻合。

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「不合作運動」不影響第三集？

此外，總裁Kevin Feige更強調︰「他的出現不會再像《美國隊長：英雄內戰》、《復仇者聯盟：無限之戰》或《復仇者聯盟：終局之戰》那樣，彼得的故事就是專屬於彼得的！在下一集電影，會做出系列作從未做過的事。」

記者再問及「蜘蛛俠」在第二集彩蛋，被神秘客公開了身份，這是否會影響往後的走向？Kevin Feige便搬出鐵甲奇俠作例子。「Tony Stark在《鐵甲奇俠》最後一幕，自行公開身份，這是無法改變的，並足以影響這個角色在十年後的發展，不同之處在蜘蛛俠是被神秘客揭發，更直指他是殺害自己的壞人，這意味著往後的發展會與別不同。」從這訪問看來，就算有沒有「不合作運動」都好，《蜘蛛俠3》的故事都會是個人發展，跟MCU其他英雄沒有關係。所以該商業決定未必對故事造成實際影響，這會否成為大家的定心丸？