復仇者聯盟都要替月行道？　思覺失調的男版美少女戰士：月光騎士

在日前迪士尼主辦的D23博覽會（D23 Expo）上，公布了包含《Ms. Marvel》等Marvel劇集，即將登上Disney+的消息。《Ms. Marvel》很光明歡樂，那麼同樣是近年來備受注目的漫畫《月光騎士》（Moon Knight）就剛好站在天平的另一端：它瘋狂、偏執、黑暗、又充滿懊悔與迷惘。

迪士尼主辦的D23博覽會（D23 Expo）上公布了《月光騎士》等Marvel新劇集。（IG@Marvel Studios）

月光騎士不是甚麼大咖，他在漫畫界一直是二流角色──或者三流角色？沒人分得清楚，因為他實在沒有太多特色。月光騎士本名Marc Spector，他是個作惡多端的傭兵，有錢便是娘，哪裏有錢哪裏去。他在參加一次偷盜埃及古物的行動中，被人槍殺遺棄在埃及沙漠，但是月神Khonshu卻拯救了這個亡命之徒的性命。回到紐約之後的Marc，成為了Khonshu的信徒，他成為一名扮裝英雄，用自己多年來的軍事知識與傭兵技巧行俠仗義。

永遠滿身瘡痍的Spector。（Marvel／漫畫截圖）

沒了，就這樣，妳也許會問，埃及月神Khonshu應該給Marc一點……埃及神話超能力？可惜沒有耶……那Marc Spector應該有些超乎常人的軍事知識吧？應該能讓他打造自己的月神反應爐……妳懂我在說甚麼，很可惜也沒有。月光騎士Marc就是一名沒有超能力的扮裝英雄，但是別忘了，沒有超能力的英雄才是能力最強悍的超英雄──像是亞馬遜鷹眼之類的──而Marc既然幹了那麼多年的傭兵，想必應該賺得跟Bruce Wayne一樣氣派。的確，Marc賺很大，但也沒那麼大，他沒有甚麼軌道衛星砲或是蝙蝠蜘蛛戰車這種重火力。我們談起漫畫界的有錢人，像是Bruce Wayne啦、敗家子Tony Stark啦、非洲泛金屬大王這些人時，很少人會想起Marc Spector這個名字。

月神Khonshu近年來都是以這個形象現身。（Marvel／漫畫截圖）

月光騎士倒是很執着在「月光」這個名號上，當然，他是月神在世發言人嘛，但是他卻比Sailor Moon差多了。他沒有魔杖或變身粉盒，只有在衣着顏色或道具造型上堅持「替月行道儆惡懲奸」：他所有行頭都是雪白，剩下帶點黑，就沒其他顏色了；他的飛鏢是彎月形的、他的滑翔翼是新月形的、他的炸彈是滿月形的、天啊，他還有好幾隻純白塗裝的機關槍。就這樣，你會失望也是應該，月光騎士看起來就是Marvel版的山寨Bruce Wayne（蝙蝠俠），而且還是為了跟「黑暗騎士」打對臺而刻意走無印良品風的「白夜騎士」。

月光騎士一定是月餅愛好者。（Marvel／漫畫截圖）

大王會看《月光騎士》，純粹就是把他當作DC蝙蝠俠漫畫看不下去時的Marvel蝙蝠俠墊檔物──DC蝙蝠俠漫畫無聊時也是很無聊的。但一切都在2006年改變，小說家暨漫畫編劇Charlie Huston接手《月光騎士》，是他讓這個山寨Bruce Wayne脫胎換骨，更加混亂、更加迷人、你覺得他還是有點像Bruce Wayne，但就像Zachary Levi跟John Krasinski長得仍然很像，但你知道一個是沙贊、一個是《穿Prada的惡魔》的詭異粉絲。

這對黑白兄弟都喜歡踩在石像鬼頭上，真沒禮貌。。（Marvel／DC／漫畫截圖）

被月神Khonshu救活的Spector，回到紐約後接受一位風流倜儻的富翁Steven Grant的資助，展開了他的英雄事業；他還有個街頭小夥伴Jake Lockley，Jake Lockley是紐約計程車司機，每天聽遍街頭大小事，他可以接送Marc到紐約任何一個地點，順便當Marc最忠誠的線人。就這樣，前傭兵Spector、富翁Grant與計程車司機Lockley，組成了月神正義三人組。

等等，我少講了一件事，這三個人是同一個人：他們都是Marc Spector。

（由左至右）傭兵Spector、司機Lockley、富翁Grant、與月光騎士。（Marvel／漫畫截圖）

「詭異」，一直可以用來形容《月光騎士》，Marc基本上是思覺失調症病患，這是早從80年代就有的《月光騎士》設定。他為了掩飾自己滿手鮮血的罪惡過去，製造了一位富翁公子哥兒，每天揮霍他那不知哪來的財產（事實上是Marc 賺來的鮮血錢）；而急公好義的Lockley，與Marc冷漠無情的殺手面孔截然不同。Marc越想拋棄過去，這些多重人格便更加揮之不去，他們都是他用來逃避與贖罪的身分，都是他用來說服自己月光騎士是個正義之徒的理由。正義三人組無私地奉獻自己，對抗像是Marc Spector這樣踐踏他人獲得財富的邪惡之徒。

小說家Charlie Huston在接手《月光騎士》之後，更加打擊Marc已然脆弱的意識核心。他強化了Marc胡思亂想的程度，而後將一切的界線變得模糊：真的有月神這種東西嗎？Marc時不時都會看見月神Khonshu，會不會Khonshu也是他腦中的幻象？也是一名分裂人格？會不會Marc根本就不是甚麼月之使者，而只是一個以正義為名而行兇的發瘋精神病患？

在Charlie Huston的精心安排下，Marc與Bruce Wayne看起來已經是截然不同的兩種人：Bruce Wayne想要為父母之死，向葛咸城罪惡討個公道，他要復仇，為葛咸城的不公不義、與像他這樣的犧牲者復仇；Marc要為月神Khonshu伸張正義，他要為那些被欺壓的夜行人討回公道，他要復仇，他要執行Khonshu的怒火，可是Khonshu真的存在嗎？連Marc都會在漫畫裏質疑，這會不會一切都是他的幻想？

全身雪白彬彬有禮的「騎士先生」。（Marvel／漫畫截圖）

近年來Spector又多了一個人格：全身雪白彬彬有禮的「騎士先生」（Mr.Knight），他像是溫和的福爾摩斯，總是以偵探身分幫助警方破案。

也許是幻想，但是Marc看到的那些不公不義是貨真價實的，他不像蝙蝠俠一樣，還會先去運籌帷幄、用天下第一名偵探的能力先查個水落石出。月光騎士永遠下手比動腦快，因此他經常陷入惡黨事先設計的圈套裏，然後被打得頭破血流、不成人形。很可惜他又沒有甚麼超能力，無法讓他一秒滿血，然後繼續上場。月光騎士常常都快被自己的鮮血，染成滿江紅騎士了。

「我們是月光騎士」：Spector的多重人格組成了一個英雄形象。（Marvel／漫畫截圖）

但也許就是因為瘋癲、或是思覺失調、或是因為Marc心中殘存的一絲良心，這種打到自己重傷還是打死不退的毅力，變成了月光騎士最迷人之處。他就像一條遍體麟傷的白狗，緊咬住他知道的罪惡，從不鬆口，即便他下一秒就要死去──而月神Khonshu從不放過他，總是一次次地復活他。而我們甚至無法辨別復活他的是不是Khonshu（Khonshu甚至可能根本不存在），還是他對正義的偏執，已經強大到克服肉體極限。

每天早上起床，富翁Grant身邊都有很多人（人格）圍繞着他。（Marvel／漫畫截圖）

這個故事不太適合以電影形式登場，講白了，《月光騎士》也不會是青少年觀眾喜愛的題材。Marc不是動輒講話就用「我們」來代稱的毒魔（Venom），毒魔至少還有兩個人，而月光騎士從頭到尾都是內心小劇場；Marc也不是腦洞大開的死侍（Deadpool），反正死侍已經瘋狂到可以打破第四面牆，他想怎樣就怎樣。Marc卻限在無窮無盡的復仇迴圈，他的生命全奉獻給了復仇，但他自己卻不確定到底在為誰復仇、為何復仇。Marc Spector才是最忠實的「復仇者聯盟」，他自己就是一個聯盟，整團聯盟都被復仇兩字蒙上眼睛。

一度月光騎士與蜘蛛俠、狼人與美國隊長組隊：提醒你，這張圖裏其實只有一個人，其他三位英雄都是月光騎士自己的幻想。（Marvel／漫畫截圖）

而誰會是最好的月光騎士？他當然必須要有能說服人的演技，才能扮好這個多重人格英雄。有人說，前蜘蛛俠Andrew Garfield會是目前Marvel的人選之一，而另一名人選可能會是「前羅賓」Joseph Gordon-Levitt。這則消息很可能是真的，因為這是一則三周前就預言Marvel將會製作《月光騎士》的消息，而這兩名年輕演員，都有能力演瘋子（好的意味），他們也都有演出過漫畫改編電影的經驗，更棒的是，他們現在都有一陣子沒有主流影視演出了──應該會有空檔演出。

代替月亮制裁你，對美少女戰士來說很帥氣，對月光騎士來說是詛咒。Marvel影業大可翻拍更友善更光明的漫畫題材，他們卻着手這個讓人看了心情不會太好的二線英雄題材，這可不是用電風扇吹劇本的隨意選擇，他們知道哪本Marvel漫畫在口碑上獲得讀者的讚賞，同時又有廣大的劇本想像空間。《月光騎士》絕對會是冷硬派Marvel英雄的最好選擇之一，更棒的是，它絕對會超出所有人的想像──真正精神異常的Marvel英雄要現身了，他可不是來扮家家酒的。

除咗《月光騎士》仲有乜嘢睇？？即睇MCU第四階段作品▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

延伸閱讀：

【Disney+】她是個快樂宅宅少女！Disney+新影集《驚奇女士》(Ms. Marvel)大顯穆斯林宅宅魅力

【Disney+】這個迪士尼串流平台最新一籮筐內容新預告，要讓你閉嘴快掏錢

【本文由「電影神搜」授權轉載。】