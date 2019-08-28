《Marvel隊長》咁快有接班人？穆斯林女英雄誕生　超能力竟然係…

如果Disney+新劇集《鷹眼》（Hawkeye）證明了，Marvel影業非常懂得漫畫迷喜歡甚麼，那麼今日在D23博覽會（D23 Expo）上公布的最新劇集《Ms. Marvel》、《Moon Knight》、與《She Hulk》，證明了他們真的很懂：近幾年表現最好的幾部Marvel漫畫連載，全都是他們改編影視作品的首選。

自從Carol Danvers在2012年的漫畫中卸下Ms. Marvel這個名號，成為「Marvel隊長」（Captain Marvel）。Ms. Marvel的名號就一直空缺着沒人繼承，而誰能來承擔這個意義重大的頭銜？從1976年到2012年長達近40年的時間內，Ms. Marvel可是戰力與領導力都卓越非凡的女英雄。

自從Carol Danvers成為「Marvel隊長」，Ms. Marvel的名號就沒人繼承。（Marvel／漫畫封面）

Marvel漫畫出奇制勝，讓Kamala Khan成為了新一任Ms. Marvel：Kamala是位穆斯林少女，她熱愛她的家庭，卻受不了傳統穆斯林家庭靜若處子的嚴厲管教女兒方針，雖然她在紐澤西長大，卻感覺自己還待在巴基斯坦──她的生活幾乎只在清真寺與家庭間來來回回。

每天被媽媽碎念。（Marvel／漫畫截圖）

這聽起來好像是個悲慘的故事，並不是，Kamala天性愛搞笑、活潑、懂得自嘲，她還是個宅宅，而且是個讓人喜愛的快樂宅宅，她還會出同人本，喜歡編繪自己的復仇者聯盟同人本。基本上她就是正讀着《Ms. Marvel》漫畫的女性讀者，而她的生長背景又忠實地反應着美國穆斯林族群的生活。

Kamala Khan的身體可以像橡皮一樣伸展或變形。（Marvel／漫畫截圖）

Kamala Khan與Miles Morales可以說是Marvel近年來塑造最成功的青少年角色，她們都代表着某個過往漫畫較少關注、或容易落入刻板印象的族群，但是這些漫畫還給他們清白：Miles Morales喜愛街頭塗鴉與嘻哈音樂，Kamala喜歡畫畫與cosplay，這與你心目中的社會底層黑人族群與穆斯林族群形象大相逕庭。

超棒滴，今天可以跟狼人自拍！（Marvel／漫畫截圖）

Kamala Khan後來發現自己有着異人族（Inhuman）的血統，她的身體可以像橡皮一樣伸展或變形。沒錯，你認識路飛嗎？Kamala應該是他的表妹之類的。這位新任Ms. Marvel可以放大自己的拳頭、伸長自己的手臂，她與路飛一樣喜歡彷彿忘記世間煩惱一般地大笑，但他們同樣都對路見不平之事同樣容易腦充血拔拳相助。

橡皮少女冒險更加歡樂。（Marvel／漫畫截圖）

《Ms. Marvel》新漫畫推出之後，幾乎每年都會被列入當年最精采Marvel漫畫前十名，在2015年它甚至榮獲了「雨果獎」（Hugo Award）最佳圖像小說的殊榮。而誰來執筆這部新劇集呢？我們得找個會寫青少年題材、還懂得青少女複雜心態的編劇。

Marvel挑了Bisha K. Ali，這位女編劇本身還是脫口秀諧星，她也寫過Netflix的《性愛自修室》（Sex Education）、以及現在正要在Hulu上推出的《Four Weddings and a Funeral》重啟版劇集。會搞笑、同樣也是穆斯林族群女性、還寫過青少年劇本，這個選擇着實高明。

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