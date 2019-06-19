【復仇者聯盟4】獵鷹準備接盾？羅素兄弟疑曝光新任美國隊長造型

電影《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）票房仍在熱賣，劇情仍被影迷熱議，最近該片導演羅素兄弟貼出來自日本東京的玩具相，曝光「獵鷹」Sam Wilson接任美國隊長盾牌之後的新造型，讓羅素兄弟也開心表示希望飾演獵鷹的安東尼麥基（Anthony Mackie）可以看一下這些照片，反應超搞笑。

《復4》導演羅素兄弟貼出來自日本東京的玩具相，曝光「獵鷹」Sam Wilson接任美國隊長盾牌之後的新造型，讓羅素兄弟也開心表示希望飾演獵鷹的安東尼麥基（Anthony Mackie）可以看一下這些照片，反應超搞笑（Twitter）

自從在《復4》結尾美國隊長將隨身武器盾牌交給獵鷹後，便讓不少影迷好奇，接下來是否會讓安東尼麥基（Anthony Mackie）正式接任美國隊長。雖然很快就有《獵鷹與酷寒戰士》（Falcon and Winter Soldier）劇集便會推出，但是否會讓獵鷹像漫畫一樣正式承接「美國隊長」的名號，也值得期待。

雖然很快就有《獵鷹與酷寒戰士》（Falcon and Winter Soldier）劇集便會推出，但是否會讓獵鷹像漫畫一樣正式承接「美國隊長」的名號，也值得期待（《復仇者聯盟》系列劇照）

安東尼麥基先前在接受宣傳時，便表示當初拍攝「復仇者4」的感人結尾時，他深深被片尾感動，當下他與基斯伊雲斯（Chris Evans）都流下了淚水，不過之後的故事發展是如何，連他自己都還不太清楚。

按圖看「獵鷹」於《復仇者聯盟4》精彩劇照▼

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