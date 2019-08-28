【亞馬遜大火】里安納度都中伏！　貼錯火災現場相法國總統齊炒車

有「地球之肺」稱號的亞馬遜森林佔全球兩成氧氣供應量，最近發生嚴重火災，火勢極速蔓延，事件備受國際社會關注。 有不少熱心名人明星都有在社交平台上貼出相關消息和相片，希望大家關心這次災情。但有外媒發現，有不少名人都貼錯相，就連法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、熱衷於保育環境的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等人都有份「炒車」，所以話「Fact Check」真的很重要。

有「地球之肺」稱號的亞馬遜森林發生嚴重火災，事件備受國際社會關注。（GettyImages）

亞馬遜森林發生前所未見的火災，就連剛剛舉行的七國集團首腦會議（G7），亦有將這次災難放進會議議程討論。荷李活紅星里安納度狄卡比奧，一向為環保身體力行，近日捐出500萬美金（約3900萬港元）給予相關團體救災。里安納度出心出力又出錢關注氣候變遷、環保和保育等議題。這次當然也有在社交平台上，貼文呼籲大家要關注亞馬遜森林的處境。

+ 3 + 2

名人轉貼相片卻集體炒車

不過，據外媒報道，有不少名人藝人在網上轉貼的相片，其實都不是攝於亞馬遜森林，甚至有部分照片至少攝於30年前。

雖知道每位為事件發聲的名人，初心都是想透過自己的影響力，去呼籲大家關注亞馬遜森林大火的災情。但結果原來貼錯了相片，例如：其中一張影到有火舌蔓延到樹林，從高空拍攝的相片，就被發現根本就不是攝於現今時間，甚至連地點也不是在亞馬遜森林。但相片卻令法國總統馬克龍、里安納度等都中晒招。

點撃即睇名人貼錯咩相？

+ 6 + 5 + 4

無「Fact Check」齊齊出事

自從亞馬遜森林發生大火後，網路上有不少人都轉發了有兩張受傷動物的照片，有一隻兔子被燒傷的相片以及有一隻猴子母親抱著死去小猴的悲慘相片。但原來兩張相片都跟巴西亞馬遜森林無關，據知，兔子那張相是攝於2018年的加州大火；猴子那張卻是攝於印度。

雖然未有「Fact Check」，還未核實清楚就貼錯相，的確有點尷尬，不過一眾名人都是一番好意希望喚醒大家對地球的愛護，出發點也是期望大眾會關注「地球之肺」的災情，在此希望當地的動植物和原住民，最後能平安無事。