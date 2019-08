【蜘蛛俠】粉絲宣揚SpideyPool愛情線　終引起死侍、湯賀蘭注意

Marvel Studios經典之作《復仇者聯盟》系列紅起不少明星,當中更牽扯出一條大叔與小鮮肉的另類愛情線,更是粉絲之間都非常熱愛的超級英雄 CP,主角正是湯賀蘭(Tom Holland)飾演的「蜘蛛俠」(Sipder-Man)和賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)飾演的「死侍」(Deadpool)! 早前確實「蜘蛛俠」會退出MCU後,有粉絲問賴恩雷諾士「還有沒有機會看到蜘蛛俠和死侍的合作」,他回應「你可以,但你只可在我的心中看到。」令粉絲深感遺憾。

「SPIDEYPOOL」的愛情線令粉絲們非常熱愛!(Twitter圖片)

外國有位粉絲在Instagram開設一個帳號「hystu01」,專門用來上傳湯賀蘭和賴恩雷諾士的改圖,由2017年10月22日開始直到現在,上傳了1,217篇發文,終於在昨日(28日)成功引起了兩人的注意。

圖中為兩人並肩前行,賴恩雷諾士的衣服寫有「I Love Tomholland 3000」,而湯賀蘭的衣服則寫上「Thanks Man」。

「I Love Tom Holland 3000」的照片成功引起賴恩雷諾士的注意。(hystu01_ IG圖片)

賴恩雷諾士率先發現這張圖片更截下來轉發到自己IG Story,更寫下「一看就知道是改圖,但也不能說明這不是真的。」(This is obviously PhotoShop…That doesn’t make it untrue.)一個小時之後,同一張圖片出現在湯賀蘭的IG Story上,更寫下「改圖從不騙人。」(Photoshop never lies.)再加上一個笑喊表情。相信兩人都在多張改圖之中,對今次這張相當滿意!

粉絲更會P出賴恩雷諾士和湯賀蘭的合照。(hystu01_ IG圖片)

