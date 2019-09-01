【威尼斯影展】《JOKER小丑》全球首映大好評︰超越了希夫烈格

萬眾期待的《JOKER小丑》（Joker）日前在威尼斯影展上舉行首映，電影最終不負眾望，獲得極高評價。電影在影展上播放完畢後，還獲得在場觀眾起立拍掌逾8分鐘，電影的首輪評價亦隨即在網上出現，不少人大讚主演的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）及電影的暗黑風格，還有評論稱電影屬「大師作品」，是目前今屆影展最佳電影，甚至有評論認為，電影值得入圍奧斯卡。

《JOKER小丑》由華堅馮力士及羅拔迪尼路兩位好戲之人主演。（《JOKER小丑》劇照）

由Todd Phillips執導，華堅馮力士、羅拔迪尼路（Robert De Niro）及Zazie Beetz主演的《JOKER小丑》，將在10月3日正式跟香港觀眾見面。電影早前率先在威尼斯影展上舉行全球首映，並獲得極好評。電影目前在網上評論網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）上獲得86%的新鮮度，而根據目前的評分，電影得分高達9.26分（滿分：10分），成績斐然。

華堅馮力士在戲中的精湛演技獲得高度評價，甚至有評論認為他應入圍角逐奧斯卡影帝寶座。（《JOKER小丑》劇照）

對於《JOKER小丑》的首輪評價，不少評論大讚為電影擔任攝影的Lawrence Sher，他簡潔地呈現出葛咸城扭曲的一面，市內黑暗的風景、街道及所有的暗黑風格，都值得讚賞，還指出Lawrence Sher讓電影昇華至讓人難以忘懷的境界。除了電影暗黑風格再次獲得認同外，飾演「小丑」的華堅馮力士同樣獲得高度肯定。有評價認為「《JOKER小丑》是一部可以定義一個演員的生涯、角色及類型的一部電影，而且一生只有一次。希夫烈格（Heath Ledger）把小丑重新定義了，但華堅馮力士超越了他，他使小丑成為最偉大及最黑暗的反派，所有人都會為華堅馮力士演出而歡呼。」

華堅馮力士再次定義了小丑，使小丑成為最偉大及最黑暗的反派。（《JOKER小丑》劇照）

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