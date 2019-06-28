【耶穌真係落咗嚟】原本唔係呢個名　電影公司：戲名係大家一齊揀

早前有牧師表示在「反送中」6・12遊行示威期間，遇上有警員向基督徒說︰「叫你個耶穌落嚟見我！」言論在網上瘋傳。 近日，一部日本電影《耶穌真係落咗嚟》（Jesus）即將在7月中上映，戲名似乎正正講中晒這位警察的心聲，但原來電影本身不是用這個譯名，相信是近日才在上映前改名。

日本天才導演奧山大史首部長片《耶穌真係落咗嚟》，將會在7月18日在港上映。（電影海報）

新戲名引起極大迴響

日本21歲天才導演奧山大史首部長片作品《耶穌真係落咗嚟》，故事內容並非講示威遊行，也不是講警民衝突，不過電影的戲名就的確觸動到不少網民神經。最近略有留意新聞的朋友，應該都對「叫你個耶穌落嚟見我！」這句說話相當深刻。事關6月12日的示威遊行期間，有牧師表示他原本是想勸喻警方推進前要先作出警告，怎料警員卻語帶挑釁說：「叫你個耶穌落嚟見我！」所以這次電影改了這個戲名，就引起不少香港人迴響。

故事以童真的角度去看人生，講述小男孩一家搬到鄉郊生活，沒有宗教信仰卻被送入基督教學校讀書。（《耶穌真係落咗嚟》劇照）

小男孩突然獲得「小耶穌」

天才導演奧山大史憑着首部電影《耶穌真係落咗嚟》，就勇奪西班牙聖塞巴斯蒂安電影節最佳新導演。故事以童真的角度去看人生，講述小男孩一家搬到鄉郊生活，沒有宗教信仰卻被送入基督教學校讀書，正感徬徨無助之際，迷你版耶穌卻突然顯現眼前！這個小耶穌會打相撲又會變法，對男孩可謂有求必應！但此時男孩的朋友卻遭逢意外，令他對神的信任開始動搖。

電影3月時在香港國際電影節上映，當時的譯名是《小小小耶穌》。（《耶穌真係落咗嚟》劇照）

原本係叫《小小小耶穌》

電影上月尾在日本上映後獲得不錯的評價，而康城金棕櫚大獎得主是枝裕和、導演岩井俊二等都大讚作品有趣。《耶穌真係落咗嚟》亦會在7月18日在香港上映，未入場睇戲影迷已經被其戲名所吸引，紛紛表示很期待。睇返日本版的戲名，原本是《僕はイエス様が嫌い》，意思是「我討厭耶穌」。

+ 8 + 7 + 6

電影公司：「本來有幾個老正戲名」

其實《耶穌真係落咗嚟》曾在3月的香港國際電影節上映，當時的譯名是《小小小耶穌》，相信這次是在正式上映前，電影公關為了推廣所花的心思。戲名引來極大迴響，電影公司方面就透露，其實是想了好幾個名字，「有幾個更老正的戲名讓公司揀，最後才揀選了這個戲名。」

有影迷就大讚電影「改咗個好名」、瘋狂轉發電影海報話好期待入場，而電影海報的宣傳口號更是「7月18日 Sing Hallelujah」。