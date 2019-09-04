《白宮淪陷3》影評：主角被屈套路熟口熟面　華麗無人機大戰補飛

《白宮淪陷3：天使淪陷》（Angel Has Fallen）故事時間設定在《倫敦淪陷》（London Has Fallen）的兩年後，當年的副總統Allan（摩根費曼 飾）已經變成美國總統，Mike Banning（謝拉畢拿 飾）晉升為特勤局局長。恐怖份子這次盯上了Mike，陷害他成為謀殺總統的通緝犯，被全球通緝！Mike為了證明自己的清白、保護家人與總統，找上許久未見的父親結盟，揪出敵人並洗刷自己的污名。

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老實說，同類型的電影拍到第三集最怕的就是舊橋新用無限Loop。以《白宮淪陷》這個系列來看，一直都是以保護總統為目標，在把劇情逐一建構出來。第一集是在白宮裡作戰、第二集跑到倫敦、第三集《天使淪陷》（Angel Has Fallen）則是將主題放在Mike身上，而不再是以搶救總統為電影的主線故事。當然我覺得朝着這個方向前進是有趣的，同樣是需要拯救總統，拿着一把槍從頭跟搶匪戰鬥到尾，今次加上自身也有一些需要處理的問題，就會令主角的塑造更為立體。雖然最終目標都是一樣的，但觀眾的感受可是截然不同。《天使淪陷》到底有沒有呼應觀眾的期待呢？

從劇情上來看不能說多有新意，畢竟這種食住爆谷看的電影也不太需要過於複雜的設定。好友Wade與副總統出現的畫面最多，由此可知他們兩個在劇情當中一定扮演舉足輕重的角色——也就是令許多觀眾垢病劇情太容易估這一點，但其實這也不是壞事，《天使淪陷》的定位本來就不是讓人猜測到底誰才是壞人，而是Mike在洗刷嫌疑的過程、以及與好友的戰鬥才是我們希望看到的，雖然設定的有些簡單得老掉牙，但是我會說比起前兩集已經算是有進步。

而《天使淪陷》的編劇Robert Kamen同時也是《救參96小時》（Taken）三部曲的編劇，這意味着這兩部系列多少還是會有相似之處。《救》片中，「最強老爸」也成為了「罪犯」，必須要一邊躲避警察並同時追緝真正的歹徒，這兩部片在設計上有異曲同工之妙：一方是要保護美國總統，另一方則是保護自己心愛的女兒，看來這敘事套路還是沒有過時的一日。

而以人設來說，比起前兩集主角幾乎完全沒有弱點來看，這次加上了Mike自己本身身體的問題，並且在一開始就讓觀眾知道，為了讓他有自己必須要克服的問題，會讓角色看起來更有層次。我認為這種安排是挺好的，但不好的地方在於既然Mike受到疾病的困擾，但卻在好幾次戰鬥的情況下都沒有被影響——筆者的意思是，既然你設定了一個點是可以運用的，例如讓Mike在槍戰或肉搏戰時有被這個設定影響，但這個生病的設定似乎只是着墨在他自己的心境上，是比較可惜的部分，畢竟我也想看Mike是在一個非常險惡的狀態下贏得的勝利，這算是我的一點吹毛求疵。

這次除了Mike以外，他的父親也成為劇情當中的一環。父親的出現同時也讓Mike產生了是否要繼續替國家工作的想法，其實我認為這個部分的鋪陳是非常好的，Mike無論保護了總統幾次，但當這種國安等級的危機出現時，你很難確定國家是否會背叛你，所以他父親的出現同時也帶來一些角色本身的反思，我認為這個點加入的非常恰當，也能夠不是一味的在保護總統的點上打轉，同時也有Mike本身的思想在裡面。

總結《天使淪陷》，我個人非常滿意這次的續集，你要說劇情老掉牙、反派太易估都沒關係。因為大量的爆破戲與華麗的無人機大戰在戲院看真的非常過癮。Mike的故事是否還會繼續下去呢？還是一切止步於此？就讓我們弒目以待。

白宮淪陷3：天使淪陷 Angel Has Fallen 導演：Ric Roman Waugh 演員：謝拉畢拿（Gerard Butler）、摩根費曼（Morgan Freeman） 類型：動作、驚悚 年份：2019 片長：120分鐘 推薦：8分

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