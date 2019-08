《Yesterday》影評：Beatles消失、集體回憶冇晒的世界還能運作嗎

「Yesterday, all my troubles seemed so far away… 」這首出自英國樂隊The Beatles的著名歌曲,家傳戶曉,相信大家對這首歌並不陌生。但是,如果這一首歌(甚至是The Beatles)突然在各人的記憶中消失,這個世界又會變成怎樣呢?《一百萬零一夜》英倫導演Danny Boyle最新執導作品,就是這個故事素材,描寫了充滿虛幻的愛情故事。《緣來自昨天》(Yesterday)歌曲與歌星消失的一夜,譜出了一段動人旋律的緣份,這份回憶反思人生的意義。