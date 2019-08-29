《Yesterday》影評：Beatles消失、集體回憶冇晒的世界還能運作嗎

「Yesterday, all my troubles seemed so far away… 」這首出自英國樂隊The Beatles的著名歌曲，家傳戶曉，相信大家對這首歌並不陌生。但是，如果這一首歌（甚至是The Beatles）突然在各人的記憶中消失，這個世界又會變成怎樣呢？《一百萬零一夜》英倫導演Danny Boyle最新執導作品，就是這個故事素材，描寫了充滿虛幻的愛情故事。《緣來自昨天》（Yesterday）歌曲與歌星消失的一夜，譜出了一段動人旋律的緣份，這份回憶反思人生的意義。

《緣》片故事講述熱愛唱歌的Jack Malik，每次都會把握機會走到公開活動上表演，他的青梅竹馬好友Ellie Appleton在背後默默的支持他，為他打氣，可是他的星運仍是浮沉。一天，全球電力突然中斷，Jack被巴士撞傷昏迷後，他發現整個世界消失了一樣東西 — 傳奇的音樂和歌星，在現在的社會裡，沒有人再認識The Beatles的歌曲，Jack刻下唱出了他們的歌曲，想不到的是不只是吸引了Ellie，他更因歌曲一炮而紅，得到唱片公司與經理人垂青。縱使，Jack成為了一位明日之星，但是在他的世界裡，仍然希望能夠尋找「昨日」，重拾歌曲與真愛…

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曾執導過《同屋三分驚》、《迷幻列車》與《偷心者》等英倫作品的Danny Boyle，色彩濃烈，風格獨特，這次執導的《緣》片可說是他較少有的愛情類型電影，他夥拍《摘星奇緣》編劇Richard Curtis，一導一編，這個組合確實有趣，想知道究竟拍出來會是一個怎樣的電影。電影以Jack這位熱愛唱歌的男生作開始，描寫他就算多熱愛創作，但仍未能吸引觀眾（就只有Ellie與其他的朋友為座上客），而因為停電的一夜，他唱出了本來街知巷聞的歌曲，就成為了他的「創作」。

《 Yesterday 緣來自昨天》男主角 Himesh Patel 與導演 Danny Boyle。（Universal Pictures）

無可否認，這個故事是有點天馬行空，亦幾敢肯定這是一個不能「收科」的電影，有別於Richard Curtis過往編寫的寫實愛情電影。故事的前設其實是頗誇張，觀看之時，其實有一刻的想過，故事會否讓真實的世界重現呢？是與否就留待觀眾自行入場觀看。隨着故事的發展，Jack成為了知名度很高的歌星，充滿諷刺意味，一位唱「口水歌」的歌星，能夠踏上演唱會的舞台上，似是嘲諷今天歌星的不足。

Danny Boyle比較少執導愛情題材的電影，整體的觀感似是跟他有點格格不入。尤其是過往他的電影題材帶點黑色的調子，在《緣》片中顯然是少了這份味道，反而多了一點陽光的氛圍，看見兩位主角多了一點的微笑，大概也會看到Danny Boyle在此片是有頗大的轉變，對於他個人來說，可會是較大的驚喜。然而，就算是Danny Boyle的導演技巧上作出轉變，留有他的個人風格特色，但是仍掩蓋不到劇本的乏力，Richard Curtis過往的劇本裏，亦比較少這種虛幻的素材，然而在舖排上顯得鬆散。

（《緣來自昨天》劇照）

電影以不少The Beatles的歌曲貫穿劇情的發展，《Let it Be》、《Yesterday》、《When I’m Sixty-Four》與《Hey Jude》（此歌在片中亦開了一個玩笑）等多首經典金曲，動聽悅耳，觀看電影的之時，也會被歌曲深深的牽引而投入。不過，當歌曲放到電影的劇情裡，就似乎顯得有點刻意，跟劇情未能完全的融合，彼此欠缺了一點的火花。

電影中被「消失」的不只是The Beatles及其歌曲，還有很多我們認識的東西也被消失，包括樂隊Oasis、「可口可樂」、「哈利波特」等等。然而，片中出現了一樣早已消失，但在電影中「重現」的人物，是誰就不多說，這可是透過故事的舖陳，描寫對於人和物的失去與重拾，珍惜眼前的一切，電影英文片名「Yesterday」跟劇情亦有互相呼應之妙。

Danny Boyle的電影中經常探討人性的本質，從《同》片開始至今，幾乎每部電影都會看到這樣的元素，《緣》片雖然是以愛包裝，但骨子裡亦看到了對於人性的探索，Jack覺得他的成名不是歸於他的才華，他最後決定要將真相公開，對於他來說會是一個解脫，在於Danny Boyle的電影世界裡，自我反省也是一個重要的命題，人有良知，不可貪圖不義之財。

影片找來首次在電影中演出的Himesh Patel，飾演Jack Malik這角色，他在片中的唱歌部份確是不錯，把歌曲的演繹得十分動聽，然而在演出的部份卻是未如理想，未能把角色發揮得準繩，感情欠奉，倒是有點失望。幸而飾演Ellie Appleton的Lily James，在片中相對演出較好，表現亦較自然，恰到好處。

雖說《緣》片是Danny Boyle的電影中，題材上是比較特別與不同的一部，縱使影片不及他過往的電影突出，但是電影的骨子裡，仍能看到Danny Boyle的個人風格與特色。電影描寫的一夜停電而把記憶消失，看似不會發生的事情，但是，背後卻勾起了對於舊日回憶的珍惜，疼愛眼前的一切，留下美好的一刻。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​