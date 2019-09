【曼克頓影評】活地阿倫毫不過時　揭示都市人荒謬矛盾

如果明日開始有一個長假,又有一張機票可以選任何目的地,我會毫不猶疑講出兩個字:紐約。自小看荷里活電影,就對這個城市充滿幻想,凝住舊日時光的中央火車站、與石屎森林極大反差的中央公園、磚紅色充滿格調的大廈建築,還有最令自己憧憬的那些來自在紐約的電影人物。特別是那個喋喋不休的活地阿倫(Woody Allen)。

經歷兩次婚姻失敗,更被前妻出書寫臭,後來與細自己25年的Tracy拍拖,但一直不認真看待這段忘年戀。(《曼克頓》劇照)

活地一直鍾情紐約,由奧斯卡最佳電影《安妮荷爾》(Annie Hall)到即將上映《情迷紐約下雨天》(A Rainy Day In New York)都以這個大都市做背景。而趁住公映四十周年,早前特地重溫他另一「紐約」名作《曼克頓》(Manhattan)。縱使整套都以黑白拍攝,依舊遮掩不到紐約的繁華風光,再搭配戲中主角睿智對白,和紐約客一貫知性幽默的特質,建構出一個令人嚮往的大都市影象。浪漫的愛情故事於此背景上演,怎叫觀眾不喜愛活地阿倫鏡頭下的紐約。

《曼克頓》圍繞由活地阿倫自演的喜劇作家Issac,他一直當跟自己年齡相差25年的,只得十七歲的女友Tracy是替代情人,對她忽冷忽熱,Issac深信經歷了兩次婚姻失敗的自己,一定會找到一個年紀相若、興趣相近的靈魂之交,最後他搭上好友Yale的情人Mary,更狠下心腸抛棄Tracy。他跟Mary的愛情來得快,散得亦快。Issac最後才知道,最愛原來是Tracy。而現實中,活地就跟他相差37年的繼女宋宜最後成為夫婦。難怪有指《曼》是活地最不喜歡的作品,或者因為他將這個自編自導自演的男主角,揭示得太過赤裸。

Issac初遇Mary時有點討厭對方,後來被她聰明、幽默一面吸引,更認定是自己一直追求的真愛。(《曼克頓》劇照)

活地阿倫眼中活在大都市的人都是思想矛盾,即使物質如何充裕,學歷有多高,眼界有多濶,接觸資訊如何豐富,他們都是一頭偽善的生物,似足Issac般滿口道理又自命不凡,勿論在愛情、友情還是親情,往往都會背叛別人然後又被別人背叛。最後批評人的言詞,又回頭又從其他人口中批評回自己。戲中十七歲的Tracy縱然面對是一個終日嚕嗦,背叛自己的Isaac,但她依舊知性、體貼、善良,最後Issac意求復合,阻止她離開自己去倫敦追夢時,Tracy就指她很快就會回來,並說出一句:" You have to have a little faith in people."(你應該對別人更有信心)。她看穿Issac是一個飽經歲月洗禮的四十多歲老頭子,愛情和婚姻失敗令他對人性失去耐性。也許青春真好,因為青春才可純潔無瑕去相信世界,相信別人依然美好。

Issac好友Yale本為有婦之夫,後來搭上Mary成為情人,分手之後Issac乘虛而入,更狠下心腸勸退女友Tracy。(《曼克頓》劇照)

以上的,是否都似曾相識?或者世上任何一個大城市都是這樣,繁華盛世就有戲中《曼》片的人物,有表裡不一的成年人,又有尚未玷污和善良的青春生命共同存在着。經歷過這兩個月的香港,全人類都被迫覺醒,衡量利益及所謂大局為重下,不少人都屈服於過往自己否定的價值,甚麽公義和良知,原來自己打從心裡就一直沒有用意志反抗過,似活地阿倫毫不留情擊潰昔日誇誇而談的自己,最後只落得一個沒有靈魂的空殼。最應該珍而重之,反是年輕人純潔熱情的生命。

Mary最後與Yale復合,Issac才知道最愛的是Tracy,亦意識到自己一直以來的偽善,可惜Tracy堅決離開紐約追夢,最後抛下一句給男方:" You have to have a little faith in people." 寓意若然相愛,我的離開不會洗去你對我的愛。(《曼克頓》劇照)

四十年前的電影,今日重看不過時之餘,你發現人性依然荒謬,今日的我打倒昨日的我,舊日信念一地破碎。好好地看一齣愛情電影,都把自己情緒牽扯得如此撕裂,香港人這陣子就是這樣疲倦,這般自虐。不過,我依然想飛去紐約,想學紐約客般跟路人侃侃而談,沉醉那種知性,又偽善的交流。

Um...都說活在大都市的人都是自相矛盾,對吧?