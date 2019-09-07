【講鬼故】神還原鬼怪全靠真人化妝　齋睇幕後花絮都勁心寒

美國禁書改編電影《講鬼故》現正上映，於美國上映時取得不俗的成績，開畫日不但成為票房冠軍，全球現時累積超過7千萬美元（約5億4千4百萬淘元）票房，故事當中包括5隻鬼怪，當中更找來真人來扮演「大腳趾」，將鬼怪真真實實呈現在觀眾眼前！

《講鬼故》團隊為了像真，多種鬼怪90%都是靠特技化妝塑造出來。（影片截圖）

《講鬼故》中5隻鬼怪都給人留下深刻印象，劇組更將此神還原在銀幕上，加大驚嚇度！今日電影公司就發放多條令人震驚的電影製作幕後花絮，原來在大銀幕看到的多種鬼怪90%都是靠特技化妝塑造出來，電腦CG只佔10%。

導演在花絮中就分享了自己的看法：「我們不想感覺像動畫，想要真實感，令觀眾覺得是實實在在出現在你面前。」插畫中的大腳趾瘦骨嶙峋，因此製作團隊特意找來一個真人也是個活生生骷髏人的演員，再加上特技化妝，只看花絮片段都令人毛骨悚然。

「大腳趾」的真人本身也非常瘦。（影片截圖）

另外戲中的終極「大魔王」亦是製作團隊經多次討論而成的，原著系列並沒有「地魔剎」這個角色。「地魔剎」是由兩至三個原著故事概念組成，是個站立有7呎高，手腳會扭轉方向的鬼怪。當製作團體正苦惱人選時，他們認識了曾登上《全美一叮》的雜技演員Troy James，Troy的身體非常柔軟，把團隊要求的高難度動作一一完成，團隊要做的就只是幫他設計一個上下顛倒的頭。

《講鬼故》團隊將「大腳趾」100%神還原。（影片截圖）