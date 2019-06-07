【講鬼故】神還原「十大禁書」插畫　最恐怖塊臉會爆蜘蛛出嚟

美國驚慄片《講鬼故》（Scary Stories To Tell In The Dark）改編自Alvin Schwartz的同名全球暢銷恐怖小說，更由《忘形水》（The Shape of Water）金像導演Guillermo Del Toro負責監製、《無名屍詛咒》(The Autopsy of Jane Doe)導演André Øvredal、《恐懼鬥室》系列班底以此書作為藍本改編成電影，將這本全世界最多國禁書首次搬上大銀幕！今個暑假誓要嚇破你個膽！

整件事由女主角拿出莎拉巴魯斯的書開始，命案亦隨之而發生。（《講鬼故》劇照）

《講鬼故》原著小說是本兒童讀物，收集了多個民間流傳的恐怖傳說和超自然事件，搭配駭人插畫，當年令不少讀者在讀後都留有童年陰影，因此遭到家長一致投訴，全球各地校園圖書館大規模禁止上架，甚至連續20年被美國圖書館學會列為「十大禁書」，其實《講鬼故》已是90年代出版的讀物，不過影響力依然強大，在21世紀的「近十年百大爭議書籍」中仍屹立不倒，排在第7名，成為前50名中唯一的恐怖書籍！聽落都夠嚇人！

相信「The Big Toe」怪物是來找男孩取回腳指。（《講鬼故》預告截圖）

《講鬼故》是一套運用書中的多個駭人傳說再匯集成為一條故事線的電影，當中講述一群青年一同面對鎮上頻頻發生的離奇命案，而在揀選故事上並不容易，要在書中挑選出最具代表的篇章，今次包括「Red Spot」：講述被蜘蛛走進臉頰內的女孩；「The Big Toe」：男孩在花園找到一顆人型腳指，拿回家後母親將它加入晚餐一同進食；以及「The Pale Lady」和「The Dream」等等。

預告片出現的怪物

《講鬼故》真的將故事原汁原味地呈現。（《講鬼故》海報）

在《講鬼故》預告中可見，女孩拿出一本書本來想要閱讀，突然有把聲音說：「講故事給我聽」但另外有一男子說莎拉巴魯斯的書會自動編寫，然後成真，所以不是你在睇書，而是本書正在睇緊你！

電影預告曝光後，不系外國影迷都表示嚇破膽，電影將原著中的恐怖插畫真實化後，在大銀幕經典重現，監製同樣表示刻意不改動插畫中怪物的形象，他認為這些恐怖插畫是很多人的童年陰影，所以在電影之中更加需要原汁原味地呈現這種陰森詭異的可怕氣氛。

點撃睇電影神還原插畫怪物

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《講鬼故》預告