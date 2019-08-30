【講鬼故】改編自全球最恐怖禁書　蒼白女鬼恐怖稻草人隻隻有根據

由挪威導演André Øvredal執導；金像導演吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro）監製的恐怖電影《講鬼故》（Scary Stories to Tell in the Dark）改編自Alvin Schwartz所創作的同名兒童讀物。故事講述一名年輕女孩Sarah把自己的遭遇寫成一本恐怖故事書，而書中的內容竟變成真實。直到Stella等人因拿走書本，書中故事開始自行發展，內容更困擾他們。那麼電影中的恐怖故事，跟書本又跟原著有什麼異同之處？

因Stella（左）拿走了《Scary Stories to Tell in the Dark》讓她與朋友身陷險境。（《講鬼故》劇照）

《講鬼故》講述在1968年的美國米爾谷小鎮內，這裡有一間荒廢了的豪宅，而這豪宅是曾經屬於巴魯斯家族。然而，這豪宅曾住了一名神秘女孩Sarah，她受盡家人的折磨。於是，她把自己悲慘的人生寫成一本書。直到Stella與友人到訪豪宅探險，Stella意外發現這本書，並把她據為己有。她之後才發現，原來書中所寫的內容全部會變成真實。

在書中出現的內容會化成真實事件。（《講鬼故》劇照）

書本內容仲恐怖

據了解，這本兒童讀物《Scary Stories to Tell in the Dark》有三冊，一共有82個故事，那麼今次所有故事都是來自這三冊故事嗎？答案是「否！」當中有一個故事原來是導演及監製的創作。除此之外，電影8月初在美國上映時，電影其中一個故事竟成為大家的焦點，跟有觀眾擔心得難以入睡，害怕她會來捉人。然而，與書本對比，電影已經盡量降低觀眾的恐懼感，書入面的描述比電影還要來得可怕。

《Scary Stories to Tell in the Dark》一共有三冊，合共82個故事。（網上圖片）

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