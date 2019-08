【講鬼故】改編自全球最恐怖禁書　蒼白女鬼恐怖稻草人隻隻有根據

由挪威導演André Øvredal執導;金像導演吉拿域戴拖路(Guillermo del Toro)監製的恐怖電影《講鬼故》(Scary Stories to Tell in the Dark)改編自Alvin Schwartz所創作的同名兒童讀物。故事講述一名年輕女孩Sarah把自己的遭遇寫成一本恐怖故事書,而書中的內容竟變成真實。直到Stella等人因拿走書本,書中故事開始自行發展,內容更困擾他們。那麼電影中的恐怖故事,跟書本又跟原著有什麼異同之處?

因Stella(左)拿走了《Scary Stories to Tell in the Dark》讓她與朋友身陷險境。(《講鬼故》劇照)

《講鬼故》講述在1968年的美國米爾谷小鎮內,這裡有一間荒廢了的豪宅,而這豪宅是曾經屬於巴魯斯家族。然而,這豪宅曾住了一名神秘女孩Sarah,她受盡家人的折磨。於是,她把自己悲慘的人生寫成一本書。直到Stella與友人到訪豪宅探險,Stella意外發現這本書,並把她據為己有。她之後才發現,原來書中所寫的內容全部會變成真實。

在書中出現的內容會化成真實事件。(《講鬼故》劇照)

書本內容仲恐怖

據了解,這本兒童讀物《Scary Stories to Tell in the Dark》有三冊,一共有82個故事,那麼今次所有故事都是來自這三冊故事嗎?答案是「否!」當中有一個故事原來是導演及監製的創作。除此之外,電影8月初在美國上映時,電影其中一個故事竟成為大家的焦點,跟有觀眾擔心得難以入睡,害怕她會來捉人。然而,與書本對比,電影已經盡量降低觀眾的恐懼感,書入面的描述比電影還要來得可怕。

《Scary Stories to Tell in the Dark》一共有三冊,合共82個故事。(網上圖片)

點擊觀看插畫有多恐怖及原版故事與電影的不同之處