【講鬼故】粉絲嚴選5大續集故事　有一個似足《人肉叉燒包》劇情

《講鬼故》（Scary Stories to Tell in the Dark）自8月上映至今，在全球獲得逾8,560萬美元票房收入，成績不俗。在電影結尾，導演疑似為電影埋下伏線，確實讓影迷非常期待電影的續集。趁這機會，認識這本連續20年被美國圖書館學會列為「十大禁書」首位，但全球銷量逾700萬本的暗黑兒童讀物。

因為Stella在《講鬼故》中拿走了該本小說，讓她與朋友身陷險境。（《講鬼故》劇照）。（《講鬼故》劇照）

《講鬼故》改編自Alvin Schwartz所創作的同名兒童讀物，由挪威導演André Øvredal執導；金像導演吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro）監製。這本兒童讀物有三冊，合共收集了82個民間恐怖傳說及超自然事件。在今次電影中，劇組選取了書中六個故事，並把它們改良後搬到大銀幕，當中包括稻草人夏洛、紅點、大腳趾及蒼白女等。明顯地，電影仍有很多故事可以選用。那麼在所有故事中，那幾個故事應該放到續集呢？

由挪威導演André Øvredal（右）執導；金像導演吉拿域戴拖路（左）監製的《講鬼故》叫好叫座。（IMDb 圖片）

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