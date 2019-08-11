【講鬼故】恐怖場面貼近生活日常　睇完唔敢擠暗瘡飲肉湯

電影《講鬼故》（Scary Stories To Tell In The Dark）將於8月29日香港上映，電影幕後陣容強勁，當中包括《忘形水》墨西哥導演和編劇哥連慕迪多奴（Guillermo del Tor）是主將之一。 電影日前釋出最新預告，除了上次已令人驚嚇的稻草人公仔繼續登場，仲有幾個驚嚇場面，有些看似沒甚麼大不了，但經導演作解說後，簡直令人心寒。

預告一來，就見到呢個稻草人，更被人用棒球棍怒打。（《講鬼故》預告截圖）

首先講番個故事背景，故事發生在1968 年的美國，有個遠離城市繁囂小鎮Mill Valley，旁邊有間屬於Bellows 家族的豪宅，曾住了一位充滿恐怖往事的女孩莎拉，她將自己的悲慘人生寫成一本書。後來一群年輕人到豪宅探險，過程中發現了這本故事書，並發現書中所寫的故事都逐一成實現。

戲中一班年輕人執到本故事書，發現當中的秘密。（《講鬼故》預告截圖）

以為臉上有粒紅痯，一擠之下先知大件事。（《講鬼故》預告截圖）

死啦啲青春痘！

預告見到女主發現自己臉上有粒紅點，還以為是青春痘，正想把它擠走，結果卻擠出一根黑色的長毛，當她連根拔起時，先發現原來係蜘蛛，仲要係一大群走出嚟，密集恐懼症朋友慎入！

逐個恐怖場面解說