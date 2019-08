【講鬼故】恐怖場面貼近生活日常　睇完唔敢擠暗瘡飲肉湯

電影《講鬼故》(Scary Stories To Tell In The Dark)將於8月29日香港上映,電影幕後陣容強勁,當中包括《忘形水》墨西哥導演和編劇哥連慕迪多奴(Guillermo del Tor)是主將之一。

電影日前釋出最新預告,除了上次已令人驚嚇的稻草人公仔繼續登場,仲有幾個驚嚇場面,有些看似沒甚麼大不了,但經導演作解說後,簡直令人心寒。