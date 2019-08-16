緬甸靚仔男模Paing Takhon紅爆網絡　獲網友封「亞洲水行俠」

去年年尾上映的《水行俠》（Aquaman）叫好又叫座，全球票房大收11億4800萬美元（97億3400萬港元），為形勢不佳的DC漫畫超級英雄電影系列挽回不少聲勢。 扮演「水行俠」的積遜莫瑪（Jason Momoa）憑著充滿男人味的爆肌造型，吸納了大班粉絲，而近日有位緬甸男模，就被封為「亞洲水行俠」，係咪一樣咁有型先？

Paing Takhon由緬甸紅到泰國，肌肉、紋身配長髮造型被指足水行俠。（Paing Takhon Instagram）

介紹返，這位近期熱爆網絡的緬甸男模叫Paing Takhon，擁有六嚿腹肌、留著長髮及紋身，難怪被網民封為「亞洲水行俠」。Paing Takhon在泰國人氣急升，吸納了大批粉絲，有人更為他成立粉絲俱樂部，39歲的會長受訪表示：「我鍾意佢形象夠貼地，尤其係著起紗籠影嘅相，仲有少少似韓國人。」

欣賞一下「亞洲水行俠」英姿

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上星期Paing Takhon應邀到泰國出席活動，順便舉行粉絲見面會，除了用泰文跟粉絲講「我愛你」外，仲即場獻唱一曲，令粉絲暈晒大浪。有泰國製作人表示，相信Paing Takhon很快會接拍泰國廣告，甚至在泰國出現，仲話已替他起埋泰文藝名「Khon」。

冇紋身同短髮嘅Paing Takhon感覺大不同。（Paing Takhon Instagram）

更多Paing Takhon不同造型

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現年22歲的Paing Takhon出生於緬甸最南端的高當（Kawthaung），鄰近泰國拉廊府（Ranong）。他於2014年加入模特兒行列，並於2017年接拍首部電影及推出唱片，作全方位發展。有緬甸粉絲專程到泰國追星，受訪表示對於有緬甸藝人在泰國走紅，感到十分光榮。未知Paing Takhon未來會否有機會扮演亞洲版水行俠呢？