【復仇者聯盟4】為鐵甲奇俠設首座紀念雕像　點知改錯名鬧出笑話

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）曲終人散，兩位元祖復仇者鐵甲奇俠及黑寡婦陣亡，傷透不少影迷的心。雖然電影故事全屬虛構，但早前意大利有藝術家被鐵甲奇俠的自我犧牲精神，大為感動，遂決定為他建造雕像以作紀念。可是，雕像的名稱卻鬧出笑話。

羅拔唐尼主演的《鐵甲奇俠》為MCU揭開序幕。（《鐵甲奇俠》劇照）

咁黑寡婦呢？

雖然復仇者聯盟最終在《復仇者聯盟4》中戰勝了魁隆，卻犧牲了鐵甲奇俠、黑寡婦及變形俠醫的右手。最近有網民發現意大利有藝術家為鐵甲奇俠的犧牲而為他建立了首座紀念雕像，十分有心思。雖然不少網民大讚這座紀念雕像別出心裁，但也有網民為黑寡婦抱不平，表示她在電影中都作出了犧牲，為何不獲欣賞，看來是時候為黑寡婦製造一座紀念雕像。

黑寡婦犧牲自己為復仇者換取靈魂寶石。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

所有人都會是英雄

這座鐵甲奇俠紀念雕像，是由一位意大利的藝術家Daniele Basso所設計，他目前在當地小鎮Forte dei Marmi舉辦一個名為Oltre Verso的藝術展，而這座鐵甲奇俠紀念雕像就是他其中一件展品。據當地傳媒報導，這座紀念雕像稱為「Man of Steel」，而在白色的大理石底座上面有一塊牌匾，解釋設立紀念雕像的目的：「今年鐵甲奇俠在電影中犧牲，這是獻給他的首座紀念碑，我們銘記Tony Stark為他的生命而奮鬥，為他所信的理念而戰。他提醒我們，我們都是這個時代的主角，人類的未來取決於我們當下的決定，我們所有人都會是英雄。」

變形俠醫把化灰的超級英雄召回，但卻未能挽救黑寡婦，而他彈指的右手都受到嚴重傷害。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

神一樣的鐵甲奇俠

可是，這座鐵甲奇俠紀念雕像卻鬧出笑話，皆因在美國，「Man of Steel」代表著另一位超級英雄，還是屬於對家DC漫畫的超人，網民笑言非常尷尬。另外，也有網民關注復仇者另一位犧牲了的超級英雄黑寡婦，坦言「Natasha Romanoff（黑寡婦）為了挽救宇宙都犧牲了自己，但大家總會忽略她。」然而，有部份網民對設立紀念雕像表示不認同，坦言鐵甲奇俠只是一位虛構角色，為什麼需要為他建立紀念雕像。最後，都有網民幽默回應︰「當外星人數千年後來到地球，會不會以為這是我們的神？」

2013年超人回歸之作，戲名就是用上《Man of Steel》（超人：鋼鐵英雄）。（《超人︰鋼鐵英雄》海報）

早前，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）接受迪士尼D23雜誌訪問再次談到他跟「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）卸任超級英雄的看法：「我們不得不下車，選擇離開，因為我們知道只有下車，這班車才能繼續前進。我們對此非常清醒，我跟基斯伊雲斯高興地迎接其他超級英雄榮休的一刻。」