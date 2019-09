【復仇者聯盟4】外媒爆羅拔唐尼回歸MCU　限定參演Marvel神秘作品

由羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)飾演的「鐵甲奇俠」,在今年4月上映的《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)中,犧牲自己生命以換取復仇者聯盟的勝利。由於鐵甲奇俠的離去,這意味著羅拔唐尼正式離開Marvel電影宇宙。然而外國有最新消息傳出,指「鐵甲奇俠」羅拔唐尼將會回歸,以一種新方式參演這部Marvel新作品,而Marvel Studios及羅拔唐尼本人當然未有回應。

Marvel Studios早前宣布第四階段完整計劃,當中包括多部劇集。(Getty Images)

Marvel Studios正積極擴充其宇宙,當中包括宣布開拍多套全新劇集,如屬於鷹眼的獨立劇集《Hawkeye》、三部屬於全新超級英雄角色的劇集《Ms. Marvel》、《Moon Knight》和《She-Hulk》,及劇集《Loki》等。日前外國有傳媒爆出驚人消息,指Marvel Studios正籌備開發《Ironheart》劇集,並希望邀請羅拔唐尼助陣。

鐵甲奇俠在《復仇者聯盟4》戰死,而他本人曾表示不會再出現在Marvel電影中,沒料到有外媒傳出他或再次回到Marvel電影宇宙中。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

另一種模式參演

據《We Got This Covered》指出,Marvel Studios正籌備一部沒有在早前聖地亞哥國際漫畫展,及D23 Expo上公布的全新超級英雄角色的劇集《Ironheart》。該報導續指出,由於鐵甲奇俠經已陣亡,所以羅拔唐尼或會為劇集獻聲,情況就像保羅比特尼(Paul Bettany)在《復仇者聯盟2:奧創紀元》(Avengers: Age of Ultron)前,他原本只為Tony Stark人工智能管家Jarvis配音,之後才成為幻視。今次傳出羅拔唐尼將會為Ironheart的人工智能裝置配音。最後《We Got This Covered》表示,該知情人士曾告知羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)將成為新蝙蝠俠及伊雲麥葵格(Ewan McGregor)將重新飾演Obi-Wan,讓消息變得更可信。

蜘蛛俠獲得鐵甲奇俠留下的人工智能眼鏡E.D.I.T.H.。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

雖然Marvel Studios及羅拔唐尼本人暫時仍沒有回應,但網上不時傳出Marvel Studios會開拍《Ironheart》,甚至在去年曾傳出《Ironheart》劇本已經寫好。在今年6月,羅拔唐尼出席活動時公開點名Ironheart可以頂替鐵甲奇俠:「鐵甲奇俠已經離開大家,我希望Ironheart能夠成為鐵甲奇俠的接班人,從而讓這個角色進入Marvel電影宇宙。」或者《Ironheart》將成為Marvel電影宇宙第五階段的作品之一。

當時為Tony Stark人工智能管家Jarvis配音的是後來成為幻視的保羅比特尼。(《鐵甲奇俠3》劇照)

Ironheart接棒Iron Man

在原著漫畫中,Ironheart原名是Riri Williams,她是一名15歲工程系學生。由於她5歲時以被評為天才,所以得到麻省理工學院破格取錄。最後,她還因單獨建造出類似鐵甲奇俠的盔甲而獲得Tony Stark的垂青,而獲邀跟他見面,並獲他大力支持她成為超級英雄。於是她在鐵甲奇俠退休後,繼承了其衣缽,成為Ironheart。