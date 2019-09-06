【復仇者聯盟4】外媒爆羅拔唐尼回歸MCU　限定參演Marvel神秘作品

由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演的「鐵甲奇俠」，在今年4月上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中，犧牲自己生命以換取復仇者聯盟的勝利。由於鐵甲奇俠的離去，這意味著羅拔唐尼正式離開Marvel電影宇宙。然而外國有最新消息傳出，指「鐵甲奇俠」羅拔唐尼將會回歸，以一種新方式參演這部Marvel新作品，而Marvel Studios及羅拔唐尼本人當然未有回應。

Marvel Studios早前宣布第四階段完整計劃，當中包括多部劇集。（Getty Images）

Marvel Studios正積極擴充其宇宙，當中包括宣布開拍多套全新劇集，如屬於鷹眼的獨立劇集《Hawkeye》、三部屬於全新超級英雄角色的劇集《Ms. Marvel》、《Moon Knight》和《She-Hulk》，及劇集《Loki》等。日前外國有傳媒爆出驚人消息，指Marvel Studios正籌備開發《Ironheart》劇集，並希望邀請羅拔唐尼助陣。

鐵甲奇俠在《復仇者聯盟4》戰死，而他本人曾表示不會再出現在Marvel電影中，沒料到有外媒傳出他或再次回到Marvel電影宇宙中。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

另一種模式參演

據《We Got This Covered》指出，Marvel Studios正籌備一部沒有在早前聖地亞哥國際漫畫展，及D23 Expo上公布的全新超級英雄角色的劇集《Ironheart》。該報導續指出，由於鐵甲奇俠經已陣亡，所以羅拔唐尼或會為劇集獻聲，情況就像保羅比特尼（Paul Bettany）在《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）前，他原本只為Tony Stark人工智能管家Jarvis配音，之後才成為幻視。今次傳出羅拔唐尼將會為Ironheart的人工智能裝置配音。最後《We Got This Covered》表示，該知情人士曾告知羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）將成為新蝙蝠俠及伊雲麥葵格（Ewan McGregor）將重新飾演Obi-Wan，讓消息變得更可信。

蜘蛛俠獲得鐵甲奇俠留下的人工智能眼鏡E.D.I.T.H.。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

雖然Marvel Studios及羅拔唐尼本人暫時仍沒有回應，但網上不時傳出Marvel Studios會開拍《Ironheart》，甚至在去年曾傳出《Ironheart》劇本已經寫好。在今年6月，羅拔唐尼出席活動時公開點名Ironheart可以頂替鐵甲奇俠：「鐵甲奇俠已經離開大家，我希望Ironheart能夠成為鐵甲奇俠的接班人，從而讓這個角色進入Marvel電影宇宙。」或者《Ironheart》將成為Marvel電影宇宙第五階段的作品之一。

當時為Tony Stark人工智能管家Jarvis配音的是後來成為幻視的保羅比特尼。（《鐵甲奇俠3》劇照）

Ironheart接棒Iron Man

在原著漫畫中，Ironheart原名是Riri Williams，她是一名15歲工程系學生。由於她5歲時以被評為天才，所以得到麻省理工學院破格取錄。最後，她還因單獨建造出類似鐵甲奇俠的盔甲而獲得Tony Stark的垂青，而獲邀跟他見面，並獲他大力支持她成為超級英雄。於是她在鐵甲奇俠退休後，繼承了其衣缽，成為Ironheart。