【蜘蛛俠】Sony續與迪士尼傾　外媒爆湯賀蘭曾客串《毒魔》遭刪走

迪士尼與Sony的蜘蛛俠風波持續發酵,雖然「蜘蛛俠」湯賀蘭早已開聲安撫粉絲《蜘蛛俠》第三集仍然會由他主演,而他還承諾大家將會拍攝更多的《蜘蛛俠》電影。可是,大家最擔心是他未能再次回到Marvel電影宇宙。早前,有外國傳媒透露如果Marvel Studios想重獲蜘蛛俠的話,便需要讓他在Sony的Marvel宇宙中出現。而空穴來風未必無因,就在此消息傳出前,節目《Collider Live》爆出一則讓粉絲震撼的消息。

湯賀蘭早前稱仍然會繼續飾演「蜘蛛俠」及拍攝更多這題材的電影。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

迪士尼與Sony的蜘蛛俠風波雖然有緩和跡象,但兩間公司仍然未能達成共識,這意味著蜘蛛俠目前將不會回到Marvel Studios的Marvel電影宇宙中。雖然這段時間曾有外國傳媒指出,迪士尼曾向Sony開出新合作條件,惟兩間公司暫時都未有回應。然而,外國傳媒日前又傳出新消息,指Sony就蜘蛛俠的合作計劃向迪士尼討價還價中。

未知最後蜘蛛俠會否能同在Sony及Marvel電影宇宙中現身。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

Sony要求蜘蛛俠在其Marvel宇宙中出現

外媒《We Got This Covered》指出,有知情人士向他們透露,Sony及迪士尼將在下星期會面,商討蜘蛛俠去留問題。雖然該知情人士對兩間公司能達成協議非常樂觀,但他指出,這一次Sony也增加了其他額外要求。據知Sony是要求Marvel Studios答允,讓蜘蛛俠在《毒魔2》或《毒魔3》中出現,甚至是Sony之後的任何一部Marvel電影中,這或意味著蜘蛛俠有機會出現在Sony正在籌備的《Kraven the Hunter》中,而此電影目前由《叛諜裁判》(The Equalizer)系列編劇Richard Wenk撰寫劇本。

有傳Sony要求Marvel Studios答允讓蜘蛛俠在Sony宇宙中出現,才會把蜘蛛俠借回給Marvel Studios。(《毒魔》劇照)

外媒爆湯賀蘭曾客串演出《毒魔》

在Sony宣布開拍《毒魔》,甚至在電影上映前,網上都有討論指由湯賀蘭飾演的蜘蛛俠會否有份客串。雖然最終蜘蛛俠都沒有出現,然而對於Sony來說,蜘蛛俠與毒魔同框出現,是不少粉絲期待已久的事。可是,Marvel Studios總裁Kevin Feige卻持相反意見。皆因近日在《Collider Live》節目上,主持人Jay Washington指出,其實湯賀蘭為《毒魔》開過工。「我對你說實話,湯賀蘭確實為《毒魔》拍攝了一場戲,但當Marvel看了電影後,就要求Sony『把他拿走,把這幕戲刪走。』Peter Parker會出現在《毒魔》中,而非蜘蛛俠。」意思是不可以蜘蛛俠裝束現身。但最後這一幕由於無法通過迪士尼與Marvel Studios的審核,最終被迫刪走。而Kevin Feige亦曾向傳媒放風,指《毒魔》不列入Marvel電影宇宙中,明顯希望與《毒魔》保持距離。所以,若Marvel Studios想重獲蜘蛛俠的話,Sony這要求也並非無的放矢。