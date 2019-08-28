【蜘蛛俠】知情人爆料迪士尼開出新條件　SONY應承就可以重新合作

迪士尼（Disney）Marvel Studio和SONY Picture因為《蜘蛛俠》的利潤分成問題傾唔掂數，唯有宣告談判決裂，以後各有各做。「蜘蛛俠」回到SONY的懷抱，而「蜘蛛俠」更不會加入其後MCU的電影之中，令到很多粉絲表示失望，看似「鐵甲奇俠」後繼無人之餘，更沒有粉絲認為SONY能拍出一部好的《蜘蛛俠》。

湯賀蘭得知「蜘蛛俠」將會退出MCU都感到失望。（《蜘蛛俠︰決戰千里》劇照）

近日有相關人士爆料指迪士尼開出新條件給SONY，將「蜘蛛俠」留在MCU中，當中包括：

1. SONY要跟迪士尼簽7套電影

2. 在《蜘蛛俠3》後將會再拍3套《蜘蛛俠》電影，是全新的三部曲

3. 二部曲將會講述Peter Parker的大學生活，包括他會跟Firestar和Iceman組隊

部分內容建基於舊的《蜘蛛俠和他的驚奇朋友》（Spider-Man and his Amazing Friends）卡通

4. 其餘3套電影將會跟《復仇者聯盟》有關，而「蜘蛛俠」的戲份會相對較重，而且會成為Johnny Storm（《神奇四俠》中的「霹靂火」）的朋友

5. Marvel Studios抽成利潤將由之前的50%下降為30%（因為早前迪士尼指要五五分脹，不過SONY拒絕，導致雙方談判決裂）

6. SONY將會分銷，不過迪士尼將會獲得Disney +的電視版權

7. Marvel Studios將會以相同的條款負責SpiderVerse的現場錄製

8. 《毒魔》（Venom）會加入MCU

9. SONY可獲得SpiderVerse的電視製作權限（SONY擁有電影的製作權，但需要獲得Disney +的許可）

湯賀蘭在事後同時取消了對SONY和Marvel的關注。（湯賀蘭IG圖片）

除此之外仍有些額外資訊，有指：

1. 湯賀蘭（Tom Holland）想留在MCU（據了解湯賀蘭和Zendaya在Instagram取消關注SONY）

2. 如果SONY被其他公司（如：Apple）收購，那麼《蜘蛛俠》的電影版權將會回到迪士尼手中，這也是迪士尼很樂意見到的事

3. 迪士尼希望收購Netflix成為主流媒體，同時令他們的股東更開心，其中包括現在跟Marvel Studio合作的Marvel TV

雖然以上的消息都未經證實，不過很多粉絲仍抱着希望《蜘蛛俠》可以返回MCU的懷中，早前更在網上發起「#SaveSpidey」、「#SaveSpiderman」、「#SaveSpidermanFromSony」等等的Hashtag，希望迪士尼和SONY能好好傾妥條件。

大部分粉絲對於SONY獨自拍《蜘蛛俠》不抱有很高的期望。（劇照）