【蜘蛛俠】湯賀蘭再回應MCU風波　安撫粉絲稱第三集將與別不同

迪士尼與Sony的蜘蛛俠風波持續發酵，「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）繼早前開腔回應指會繼續演出《蜘蛛俠》電影後，他近日再度安撫影迷時稱《蜘蛛俠》第三集將變得與別不同，並稱會有新角色加入。消息傳出後，有網民猜測莫非蜘蛛俠準備跟Sony的Marvel宇宙（Sony's Marvel Universe）連接起來。

湯賀蘭仍然會續演《蜘蛛俠》第三集。（《 蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

「找到新方法讓蜘蛛俠變得更有型」

在迪士尼舉辦D23 Expo前夕，Marvel Studios總裁Kevin Feige突然宣布與Sony談判《蜘蛛俠》電影合作計劃破裂，之後Sony發聲明指對迪士尼單方面外向宣布談判破裂消息感到失敗。之後又爆出Sony會獨自籌辦《蜘蛛俠》第三集。不久又傳出「蜘蛛俠」湯賀蘭取消關注Sony的社交評台，三方一度疑似陷入僵局。直到湯賀蘭在接受外國傳媒《Entertainment Weekly》訪問時首度開腔回應事件，並稱他會如常會出演《蜘蛛俠》第三集時，事件才有稍微降溫跡象。

蜘蛛俠雖然暫時未能在Marvel電影出現，但卻有機會緊其他Sony Marvel宇宙的電影聯上。（《 蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

雖然Sony與Marvel Studios無法達成協議，而湯賀蘭也深明目前《蜘蛛俠》第三集會跟前兩集非常不同。雖然如此，但他當時向粉絲保證往後的《蜘蛛俠》電影仍然會是非常奇妙及精彩：「蜘蛛俠的未來將會有所不同，但相信電影會同樣讓人感到奇妙及精彩，我們會找到新方法讓蜘蛛俠變得更有型。」

湯賀蘭出席在費城舉行的Keystone Comic Con。（tomholland2013 Instagram 圖片）

兩大宇宙結盟

早前湯賀蘭出席在費城舉行的Keystone Comic Con，他在活動上再派定心丸安撫紛絲：「這不代表我的蜘蛛俠生涯要結束」，他還向在場影粉絲保證：「會演更多《蜘蛛俠》電影。」最後，湯賀蘭還表示：「我們跟創作團隊商討，並聆聽了關於《蜘蛛俠3》的計劃。電影將變得非常特別及與別不同。」至於有什麼不同，湯賀蘭「賣大包」指：「《蜘蛛俠3》將會有多位新角色加入。」並稱：「這是讓人興奮的消息，我們對於如何擴展蜘蛛俠宇宙、把新角色加入及與其他聯乘合作有不同想法。」目前Sony正開拓其Marvel宇宙，而首輪攻勢是去年上映的《毒魔》（Venom），之後明年會有由謝拉力圖（Jared Leto）主演的《Morbius》及續由湯哈迪（Tom Hardy）主演，並由Andy Serkis執導的《毒魔2》。難道蜘蛛俠準備跟Sony的Marvel宇宙（Sony's Marvel Universe）連接起來。