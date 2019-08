猿人爭霸戰恐怖噩夢或成真　西班牙科學家聲稱成功製出人猴胚胎

在1968年上映的科幻片《猿人襲地球》(Planet of the Apes)反映當時美國種族歧視問題,並批判滲透在各社會的等級制度而大獲好評。33年後,《猿人襲地球》系列重啟,帶來了《猿人爭霸戰》系列電影。 當大家以為猿人與人類的戰爭只會出現在虛構的電影世界時,沒想到人類的科學成就,竟然有機會實現《猿人爭霸戰》的可怕劇情。

電影中的Caesar由於遺傳到母親的藥物,所以智商有所提升。(《猿人爭霸戰:猩凶革命》劇照)

《猿人爭霸戰:猩凶革命》(Rise of the Planet of the Apes)講述美國三藩市「基因系統公司」(Gen-Sys)研製出一種從病毒演變而來、並且能夠治療老人痴呆症的「ALZ-112」號藥物。研究團隊找來雌性黑猩猩「Bright Eyes」作測試,雖然她通過了測試,然而卻突然陷入狂躁,大肆破壞。最終雌性黑猩猩雖然被殺,但是「ALZ-112」號藥物的創始人Will Rodman卻意外地發現「Bright Eyes」的籠中有一隻剛出生不久的猩猩。

之後,他因擔心公司會中止他的實驗及把所有猩猩安樂死,於是他便把這隻年幼猩猩帶走。期後Will Rodman發現,年幼猩猩從母親身上遺傳到一些藥物,因而提升了智商,並質疑他的由來,而這隻黑猩猩就是最後帶領猩猩軍團的Caesar。

西班牙的科學家團隊指,他們在中國成功製做出世界首個人猴胚胎。(《El País》影片擷圖)

現實中,最近有報導指,一隊來自西班牙的科學家團隊成功製做出世界首個人猴胚胎。據西班牙媒體《El País》指出,研究團隊今年在中國研究這項實驗,並成功將人類幹細胞植入猴子胚胎中,最後胚胎慢慢長出人類各項組織,並且順利成形,還表示該胚胎可以從母猴體內正常地出生。雖然他們聲稱已完成實驗,並指出此手術可以用於人類器官移植手術。然而,他們最後因為道德問題,而決定中止這項實驗。

團隊負責人Juan Carlos Izpisua最後因道德及倫理問題,終止這計劃。(《El País》影片擷圖)

該報導續指出,人猴胚胎維持了14天,並準備發育出中樞神經系統。然而,在外界的強大壓力下,他們被迫終止計劃。巴塞隆拿再生醫學中心主任Ángel Raya認為這項實驗有違道德,「如果人猴胚胎的大腦最後發展出人類的神經細胞,這或代表牠們會產生自我意識。」他續指出,由於這項實驗涉及人類及動物,或存在雜交的倫理問題。

在戲中,Will Rodman為了治療父親的老人痴呆症,而研發出「ALZ-112」號藥物。(《猿人爭霸戰:猩凶革命》劇照)

雖然人猴胚胎計劃最後要煞停,但團隊負責人Juan Carlos Izpisua表示,他們仍會透過囓齒動物與人類幹細胞結合的實驗,「我們不僅要繼續前進,也要繼續嘗試人類細胞、囓齒動物及豬細胞的結合,甚至嘗試使用非人類靈長類動物,希望能開拓新出路」。據英國《每日郵報》指出, Juan Carlos Izpisua及其團隊早在2017年,已完成人類史上首個人豬胚胎。