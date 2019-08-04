猿人爭霸戰恐怖噩夢或成真　西班牙科學家聲稱成功製出人猴胚胎

在1968年上映的科幻片《猿人襲地球》（Planet of the Apes）反映當時美國種族歧視問題，並批判滲透在各社會的等級制度而大獲好評。33年後，《猿人襲地球》系列重啟，帶來了《猿人爭霸戰》系列電影。 當大家以為猿人與人類的戰爭只會出現在虛構的電影世界時，沒想到人類的科學成就，竟然有機會實現《猿人爭霸戰》的可怕劇情。

電影中的Caesar由於遺傳到母親的藥物，所以智商有所提升。（《猿人爭霸戰：猩凶革命》劇照）

《猿人爭霸戰：猩凶革命》（Rise of the Planet of the Apes）講述美國三藩市「基因系統公司」（Gen-Sys）研製出一種從病毒演變而來、並且能夠治療老人痴呆症的「ALZ-112」號藥物。研究團隊找來雌性黑猩猩「Bright Eyes」作測試，雖然她通過了測試，然而卻突然陷入狂躁，大肆破壞。最終雌性黑猩猩雖然被殺，但是「ALZ-112」號藥物的創始人Will Rodman卻意外地發現「Bright Eyes」的籠中有一隻剛出生不久的猩猩。

之後，他因擔心公司會中止他的實驗及把所有猩猩安樂死，於是他便把這隻年幼猩猩帶走。期後Will Rodman發現，年幼猩猩從母親身上遺傳到一些藥物，因而提升了智商，並質疑他的由來，而這隻黑猩猩就是最後帶領猩猩軍團的Caesar。

西班牙的科學家團隊指，他們在中國成功製做出世界首個人猴胚胎。（《El País》影片擷圖）

現實中，最近有報導指，一隊來自西班牙的科學家團隊成功製做出世界首個人猴胚胎。據西班牙媒體《El País》指出，研究團隊今年在中國研究這項實驗，並成功將人類幹細胞植入猴子胚胎中，最後胚胎慢慢長出人類各項組織，並且順利成形，還表示該胚胎可以從母猴體內正常地出生。雖然他們聲稱已完成實驗，並指出此手術可以用於人類器官移植手術。然而，他們最後因為道德問題，而決定中止這項實驗。

團隊負責人Juan Carlos Izpisua最後因道德及倫理問題，終止這計劃。（《El País》影片擷圖）

該報導續指出，人猴胚胎維持了14天，並準備發育出中樞神經系統。然而，在外界的強大壓力下，他們被迫終止計劃。巴塞隆拿再生醫學中心主任Ángel Raya認為這項實驗有違道德，「如果人猴胚胎的大腦最後發展出人類的神經細胞，這或代表牠們會產生自我意識。」他續指出，由於這項實驗涉及人類及動物，或存在雜交的倫理問題。

在戲中，Will Rodman為了治療父親的老人痴呆症，而研發出「ALZ-112」號藥物。（《猿人爭霸戰：猩凶革命》劇照）

雖然人猴胚胎計劃最後要煞停，但團隊負責人Juan Carlos Izpisua表示，他們仍會透過囓齒動物與人類幹細胞結合的實驗，「我們不僅要繼續前進，也要繼續嘗試人類細胞、囓齒動物及豬細胞的結合，甚至嘗試使用非人類靈長類動物，希望能開拓新出路」。據英國《每日郵報》指出， Juan Carlos Izpisua及其團隊早在2017年，已完成人類史上首個人豬胚胎。