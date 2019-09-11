【小丑JOKER】華堅馮力士獲獎感謝亡兄：他給我了不起的生活

DC漫畫電影《小丑JOKER》日前在威尼斯影展拿下最高榮譽金獅獎後，馬不停蹄趕赴多倫多電影節的首映禮活動，席間男主角華堅馮力士（Joaquin Phoenix）獲大會頒發致敬演員獎，上台領獎時罕有地提起早年因吸毒過量而死亡的哥哥River Phoenix，直言多得對方鼓勵才有今時今日的成就。

華堅馮力士在多倫多電影節上獲獎。（Getty Images）

「當我15、16歲時，我哥哥River有日下班回家，帶著電影《狂牛》（Raging Bull）的錄影帶，他叫我坐下把它看完。翌日他叫我起床再看一次，然後跟我說：『你要再次演戲，這是你應該做的』，他並非詢問我，他要求我。我對他感激不盡，因為演戲帶給我了不起的生活。」

《伴我同行》最經典，River Phoenix（左2）的演出備受讚賞。（電影劇照）

River Phoenix外表俊俏，吸納大批粉絲。（電影劇照）

1970年出生的River Phoenix是家中長子，早於10歲便出道當演員，跟比他年輕4歲的弟弟華堅及其他妹妹很早便涉足演藝圈。憑著出色的外型及表演，River成功在荷里活走紅，當中最經典的作品要數《伴我同行》（Stand By Me）。1993年，River於西荷里活區的夜店門外倒斃，終年僅23歲，死因為混合藥物中毒及吸毒過量。

在《聖戰奇兵》演過少年版Indiana Jones。（電影截圖）

過往華堅絕少提起River，最近他憑《小丑JOKER》再一次迎來事業高峰，回想起當初多得兄長勉勵才會投身演藝事業，難怪會一時感觸。