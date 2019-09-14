影迷問4歲囝囝睇得《死侍》嗎？　賴恩雷諾士爆一條橋呃咗個女3年

「死侍」夠賤又抵死，是不少影迷心中喜愛的超級英雄人物，自從2016及2018年先後推出《死侍：不死現身》和《死侍2》，兩套作品都口碑票房大收。「死侍」與其他超級英雄不同，特別賤嘴又鬼馬，電影更被列為「R級」（美國限制級）。 近日有粉絲的4歲兒子已是Marvel粉絲，身為媽媽的正糾結要不要讓他看《死侍》？想不到「死侍」本尊賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）竟親自教路！

賴恩雷諾士靠「死侍」一角鹹魚翻生。（《死侍》劇照）

讓4歲兒子認識「死侍」好嗎？

Marvel漫畫經典人物「死侍」自推出後大受歡迎，在熒幕上帶給影迷們超多歡樂。電影公司過去將《死侍》（Deadpool）系列打造為「R級」（美國限制級），意思即是電影有血腥、暴力、裸露等元素，17歲以下人士必須要由父母或監護人陪同才能觀看。

不過，近日有粉絲提出，自己的4歲兒子是Marvel忠粉，但她正煩惱︰「賴恩！我有一個很重要的問題，需要立刻得到一個明確的答案。我兒子4歲，他喜愛Marvel，我很想讓他認識死侍，可是我不知道自己應否這樣做。」

有粉絲的4歲兒子是Marvel粉絲，媽媽正糾結要不要讓他認識《死侍》，賴恩雷諾士親自回應。（Twitter相片）

「死侍＝蜘蛛俠」

想不到，飾演死侍的賴恩雷諾士竟親自回覆，更表示自己都是這樣教導兩位女兒，他的建議就是向子女說謊「死侍就是蜘蛛俠」。

賴恩回應粉絲說：「不應該！請穿上2002年版本的蜘蛛俠服裝，再告訴他這就是死侍，我對自己的小孩也是這樣做，記得說謊的時候，要直視他的眼睛，祝好運！」

賴恩這樣一開玩笑，引起粉絲熱烈討論。其實，賴恩真的不論戲裡戲外都這樣幽默，連早前太太碧琪麗芙莉（Blake Lively）生日，他都把握機會惡搞，貼出一系列老婆的「崩壞照」。

+ 5 + 4 + 3

《死侍：不死現身》以及《死侍2》，在全球票房分別收7.8億及7.7億美金，是《變種特攻》系列電影最賣座的兩部電影。

而隨著迪士尼與二十世紀福斯合併，有網民就笑指或許迪士尼真的會因應不同地區或市場，推出一個比較合家歡的版本，到時真的連4歲細路仔都可以睇《死侍》了。