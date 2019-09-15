【黑寡婦】已死角色翻生客串演出？　影迷：未入場先興奮

撰文：陳穎思
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施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《》（Black Widow）獨立電影將於明年4月上映，黑寡婦已在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中壯烈犧牲，相信這部獨立電影會是觀眾看到這位女英雄的最後一次機會。
除了此前已確定的卡士之外，近日又有消息指一位重量級人物將會客串現身，相信會成為粉絲最期待的畫面！
《黑寡婦》的背景設定為《美國隊長3》與《復仇者聯盟3》之間。（網上圖片）
冇錯！正是羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演的鐵甲奇俠！外媒透露鐵甲奇俠將會在《黑寡婦》電影再次出現，不過大家咪開心住，事關《黑寡婦》是一部前傳故事，並以《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）的劇情後續作背景，所以好有可能只是加插鐵甲奇俠在《美國隊長3》的刪剪片段，而Marvel Studios在不用再付出高昂片酬下，大收宣傳之效。
黑寡婦首次在MCU現身是《鐵甲奇俠2》，跟Iron Man惺惺相惜。（電影劇照）
重溫各個鐵甲奇俠精彩場面
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有媒體更公開有可能出現的刪剪片段內容，《美國隊長3》的機場大戰後，黑寡婦因放走了美國隊長一行人，而與鐵甲奇俠起爭執，最終黑寡婦選擇跟隊長一同亡命天涯，並成為Secret Avengers的一份子，刪剪片後正是她跟鐵甲奇俠再一次見面的對話。