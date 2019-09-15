【黑寡婦】已死角色翻生客串演出？　影迷：未入場先興奮

施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《》（Black Widow）獨立電影將於明年4月上映，黑寡婦已在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中壯烈犧牲，相信這部獨立電影會是觀眾看到這位女英雄的最後一次機會。

除了此前已確定的卡士之外，近日又有消息指一位重量級人物將會客串現身，相信會成為粉絲最期待的畫面！