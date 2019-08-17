【黑寡婦】全球最高健美運動員加盟　網民擔心施嘉莉會唔夠打！

Marvel電影世界（MCU）的第四階段將於明年開始，當中最受大家期待的作品，一定要數下年5月上映的《黑寡婦》（Black Widow）獨立電影。 有關這部電影的細節近日陸續流出，其中一位有「荷蘭巨人」之稱，高218cm的超重磅爆肌男演員Olivier Richters，親自在IG宣佈自己會加盟《黑寡婦》，消息傳出網民相當擔心：「如果他是演反派，怎樣能打贏他呢？」

MCU的第四階段將於明年開始，當中最受大家期待的作品，一定要數下年5月上映的《黑寡婦》（Black Widow）獨立電影。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

仲大隻過「The Rock」

Olivier Richters其實是來自荷蘭的一位健身肌肉猛男，最著名的地方就是擁有218cm，近 7尺2寸的身高，體重超過150公斤，是全世界最高的健美運動員，更有「荷蘭巨人」的稱號。睇返出名高大、大隻的重量級演員The Rock 狄維莊遜（Dwayne Johnson），都「只是」高196cm，巔峰時期的體重，也不過是120公斤左右。連「The Rock」都比這位「荷蘭巨人」矮22cm，體重也輕大約30公斤，可想而知，Olivier有多強壯！

「荷蘭巨人」Olivier近日在IG親自公布消息，表示自己過去3星期他都在英國拍攝《黑寡婦》。（thedutchgiant /IG相片）

「荷蘭巨人」坐飛機搭地鐵都有難度

這位新晉演員「荷蘭巨人」Olivier，誇張地高大，體重更與一隻成年的牛差不多，連他自己都笑言，平日鍛鍊身體時，經常在gym房都頂住天花板；坐飛機常常「位不稱身」；連在地鐵月台上，都輕易碰到標示牌，身型完全oversized。

這位世界最高健美運動員Olivier，最近在IG公布將會加盟《黑寡婦》，他表示終於可以跟大家分享這個好消息，「過去3星期我都在英國拍攝在《黑寡婦》的戲份。」他又表示，很期待電影在2020上映，也很高興能參與演出。

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原來以前係一名瘦仔

不過原來Olivier在大概六年前，身型完全不如現在般健壯，當時高218cm的他重80kg，肉眼看下去身型相當瘦削，6年間轉變成上年年中那位已經練得爆肌身材的巨男，體重更升到155kg，上升了75kg，整個過程由頭到尾，重了超過160磅，足足係一個人的體重，非常強勁！

完全睇唔出六年前Olivier是左邊這位男生。（thedutchgiant /IG相片）

網民：佢千祈唔好演反派

雖然暫時未知Olivier會演甚麼角色，但消息傳出後，不少影迷都笑指︰「希望Olivier不會是演反派吧，不然黑寡婦要怎樣才能打敢他？」、「黑寡婦最好是跟Olivier Richters站在同一個陣線！」不過以Olivier的外表看，相信演歹角的機會最高。