【蜘蛛俠】湯賀蘭又有機會返MCU　編劇羅素兄弟：SONY的決定很錯

經典角色超級英雄「蜘蛛俠」至今已經換到第3代人選，由湯賀蘭（Tom Holland）飾演，當《復仇者聯盟》（Avengers）系列和《蜘蛛俠》系列都在全球豐收時，影迷們滿心歡喜以為「蜘蛛俠」終於可以返回Marvel Studios旗下，回歸MCU的大家庭。 這數個星期以來，傳出不少Marvel和SONY Picture的談判消息，近日又有傳聞指SONY再開出新條件，可以俾「蜘蛛俠」回家！

不少粉絲仍等緊Marvel和SONY宣布和好收場，讓「蜘蛛俠」返回MCU大家庭。（劇照）

8月底有知情人士透露迪士尼（Disney）開出9大條件予SONY，望能夠讓「蜘蛛俠」留在MCU，不過到目前雙方似乎仍未傾好數。

直到昨日（15日）導演羅素兄弟再次為該事發聲：「退一步客觀地說，我認為這對SONY來說是一個致命的錯誤。他們認為自己可以複製Kevin Feige的手法，但是以一個令人讚嘆的故事且帶來驚為天人的成功，是他經營多年來的經驗，我認為這是個天大的錯誤。」

Mavrel早前在迪士尼D23博覽會（D23 Expo）上宣布將會在Disney+推出女變形俠醫（She-Hulk）劇集。（Marvel／漫畫封面）

根據外媒《We Got This Covered》爆料，他們指自己手頭上有非常可靠的消息，是同一位在Marvel正式宣布開拍《She-Hulk》和《Ms. Marvel》的人，他指出目前迪士尼和SONY仍在談判中，而SONY開出以下2大條件：

湯賀蘭表示對SONY有說不盡的謝意。（IG圖片）

目前雖然未知迪士尼是否接受該條件，但湯賀蘭早已承諾會繼續做好「蜘蛛俠」一角。雖然他在個人Instagram取消關注Marvel Studios和SONY，但都有公開支持SONY，他指：「這是在我生命中很重要的時光，他們讓我的夢想成真，讓我當上一名演員。SONY對我非常好，《蜘蛛俠：決戰千里》在全球取得成功也需要歸功於他們的支持、技術和承諾，可以將蜘蛛俠的未來留在SONY的安全之手中，我真的感激不盡，還有在這一路上我都結識了很多朋友。」影迷們仍在等Marvel Studios和SONY能夠和好收場，好讓蜘蛛俠可以做返「鐵甲奇俠」的接班人，再跟「死侍」和變種特攻( X-Men）一同登場！

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