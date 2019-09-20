艾美莉克拉克霸氣龍母形象盡毀！拍聖誕新戲慘遭「雀屎滴眼」狂NG

告別HBO奇幻美劇《權力遊戲》（Game of Thrones），「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）將在年底上映的愛情喜劇電影《Last Christmas》與觀眾見面。片中她飾演一名渾渾噩噩的女子，因一連串的錯誤決定，導致厄運如影隨形跟著她。

艾美莉克拉克憑「龍母」一角成為新一代性感女神。（《權力遊戲》劇照）

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《Last Christmas》由《最爆伴娘團》（Bridesmaids）、《小心幫忙》（A Simple Favor）導演Paul Feig執導，以35年前George Michael的經典歌曲＜Last Christmas＞為靈感，奧斯卡影后Emma Thompson與英國劇場新秀Bryony Kimmings共同編劇。

新戲以35年前George Michael的經典歌曲＜Last Christmas＞作為靈感。（《Last Christmas》劇照）

故事描述一事無成的Kate（艾美莉克拉克飾）在倫敦渾渾噩噩地度日，做出一連串的糟糕決定導致厄運總是伴隨著鞋子上發出的鈴聲如影隨形地跟著她。於是Kate只能扮成聖誕老公公的小精靈，在一間全年無休的聖誕飾品店當店員。當心地善良的大帥哥Tom（《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）Henry Golding飾）闖入她的人生，開始協助她克服生命中的種種難關，這一切都似乎美好得有點不真實。

Henry Golding是外國人眼中的亞洲大帥哥。（《Last Christmas》劇照）

從近日公開的國際版預告，艾美莉克拉克不僅在《Last Christmas》大展好歌喉，也犧牲演出多場戲，無論是被楊紫瓊（Michelle Yeoh）砸頭，或慘遭雀屎滴眼她都盡全力配合。為了完美呈現每個鏡頭，遭雀屎滴眼一場戲可是NG了將近15次才拍攝完成，敬業的程度可見一班。

艾美莉克拉克於《Last Christmas》飾演的Kate被雀屎滴眼。（《Last Christmas》劇照）

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艾美莉克拉克在片中清唱＜Last Christmas＞展現美妙歌聲，Paul Feig表示：「當初找她來就知道，劇本有寫到她會唱這首歌，但一開始唱歌的戲份沒有這麼多。起初我沒有問她會不會唱歌，後來開拍時一直祈禱她會唱歌。看了她在 D&G 的香水廣告，她在影片中有唱歌，我就問她『是妳唱的嗎』？她回覆『是啊』！在本片她唱得很好，也非常樂在其中，她的歌聲非常美。」

楊紫瓊繼《我的超豪男友》後再扮闊太。（《Last Christmas》劇照）

艾美莉克拉克飾演的Kate生活一團糟，然而，這一切就在Tom出現後產生改變，Paul Feig比喻她的遭遇有如《When Harry Met Sally》裡的Meg Ryan，Tom顛覆了她的世界。

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