【鐵甲奇俠】攝影師公開絕密花絮照　「羅拔唐尼擁有獨特的靈魂」

由羅拔唐尼（Robert Downey Jr）飾演的「鐵甲奇俠」在《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）中為了大局，不惜壯烈犧牲令不少人感到傷心。 近日，第一集《鐵甲奇俠》（Iron Man）的攝影師Michael Muller就在網上公開一輯從未曝光、當年拍下的幕後花絮照，實景拍攝下的鐵甲奇俠更有味道，令很多網民讚嘆不已。

現在回望鐵甲奇俠的身影，已經覺得很感動，難以相信他已離開了我們。（《鐵甲奇俠》劇照）

《鐵甲奇俠》（Iron Man）第一集電影在2008年上映，鐵甲奇俠這角色作為Marvel電影發展的頭炮，角色陪伴大家超過十年，影迷對他必定有一份獨特的情感。最近，當年拍攝《鐵甲奇俠》的攝影師Michael Muller在社交平台公開了，在片場拍下多張極珍貴的側拍照。

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「RDJ擁有獨特的靈魂」

攝影師Michael表示自己是偶然發現了《鐵甲奇俠》的照片，「這是一部非常棒的電影，當時花了2個星期時間去工作，RDJ是擁有獨特的靈魂。」相信大家看話照片後都會很認同Michael的想法，事關大家真的可以從這幾張相片中，回想起鐵甲奇俠當年如何由一個花花公子，變成今日可以為全世界奉獻的超級英雄。

網民看到攝影師公開的珍藏，不禁慨嘆原來Marvel也有實景拍攝的時候。（《鐵甲奇俠》劇照）

羅拔唐尼一張滿臉灰塵嘴角流血相最有感覺

從這輯幕後照片中可以看到，羅拔唐尼穿著鐵甲奇俠的盔甲走進沙漠，原來當年他真的親身走到沙漠實景拍攝。不少網民驚嘆差點忘記Marvel會實景拍攝，感覺特別驚奇。原來其中一幕，鐵甲奇俠更是與恐怖份子真槍實彈鬥過，其中一張羅拔唐尼滿臉灰塵，嘴角有傷痕的照片，很有故事，難怪看完這輯照片，讓粉絲大為感觸。

點撃即睇《鐵甲奇俠》珍貴的花絮照：

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攝影師鏡頭下粒粒巨星

Michael Muller是位德國攝影師，他可說是商業界攝影名家，在網站上看到很多他的作品，不論廣告、電影劇照或海報，他都拍過很多。Michael不少作品都讓人留下深刻印象，鏡頭下也是有很多荷里活大明星，包括MCU很多演員的個人寫真，他更為電影《死侍2》、《水行俠》、《變種特攻》系列和《狂野時速：雙雄聯盟》等大片的海報，也是出自Michael 的手。

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《復仇者聯盟4》特效監製：用CGI係有原因

其實，電影實景拍攝抑或靠電腦特效製作，都是各有利弊，當然大家看到11年前的《鐵甲奇俠》的實景拍攝會特別驚喜，覺得整件事更真實。《復仇者聯盟4：終局之戰》的視覺特效監製Jen Underdahl也曾經表示，電影必須使用大量特效，其中一個原因是為了演員著想。因為戲中的大部分超級英雄的盔甲和戰衣都是靠電腦特效製作，這樣演員不需穿起緊身或沉重的戲服，對他們的演出有很大幫助。而且萬一拍攝後有甚麼改動，靠電腦特效製作也會比較有彈性。