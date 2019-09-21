安祖蓮娜祖莉《Eternals》新造型曝光　金髮白色長袍勁有仙氣

Marvel Studios MCU（Marvel Cinematic Universe，Marvel電影宇宙）即將開啟第4階段，而在該階段中《Eternals》同樣是極為重要的一套電影，早前官方公開了《Eternals》的演員名單和角色造型照，近日Twitter傳出了主演之一安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的片場照！

《Eternals》將於2020年11月6日美國上映。（官方圖片）

據了解上星期《Eternals》在英國開拍，飾演Thena的安祖蓮娜祖莉戴上金色假髮，將不知是誰的骨灰撒到湖中，更不知湖在宇宙中的哪個位置，另外安祖蓮娜祖莉跟早前我們所知的形象都有所不同，她穿上繫有金色腰帶的白色長袍和金色曲髮，有影迷大讚她這個造型勁有仙氣同埋好靚！

安祖蓮娜祖莉對於能加入Marvel表示十分興奮！（Getty Images）

根據《Eternals》漫畫，「Eternals」是由Celestials在幾百萬年前創造，而Thena擁有超強大能力，可以操縱宇宙能量，但她的能力卻不是永久。安祖蓮娜祖莉早前提及很高興能夠加入MCU，會比以前努力多10倍來工作，可以加入《Eternals》成為這個大家庭的一份子，很清楚明白要怎樣去做，我們全部人都已經讀過劇本，知道接下來有怎樣的挑戰，她也在鍛鍊的當中，對此感到非常興奮！