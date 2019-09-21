《The Infinity Saga》集齊23套MARVEL作品　兩分鐘預告網上公開

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Marvel Studios經典超級英雄電影《復仇者聯盟》（Avengers）系列中的6粒「無限寶石」（Infinity Stone）串連起MCU（Marvel Cinematic Universe，Marvel電影宇宙）10年的23套電影。

昨晚（20日）Marvel Studios公開《無限傳奇》（The Infinity Saga）預告片，該片抽出第1套開始的《鐵甲奇俠》（Iron Man）到MCU第3階段收官之作《蜘蛛俠：決戰千里》的精華，令一幕幕經典畫面丙勾起影迷們的回憶。

Marvel Studios總裁Kevin Feige早前公開Nick Fury未公開的片段。（影片截圖）

兩分多鐘的《無限傳奇》（The Infinity Saga）預告片原先在「聖地牙哥動漫展」（San Diego Comic-Con International，簡稱SDCC）現場播放，現時Marvel在網上公開該短片，逼得粉絲又想即時嚟個馬拉松式重溫。

Marvel Studios總裁Kevin Feige最近透露，希望能夠製作出一套《無限傳奇》（The Infinity Saga）的大型Blu-ray套裝，當中包括全部23套電影以及和大量從未曝光的畫面，他更為了讓大家知道他十分認真對待此事，所以早前分享了「鐵甲奇俠」跟神盾局（S.H.I.L.E.D）局長Nick Fury提及「變種特攻」、「變形俠醫」和「蜘蛛俠」的對話場面。

Marvel Studios總裁Kevin Feige宣布將會推出《The Infinity Saga》。（影片截圖）

到目前為止仍未知《無限傳奇》（The Infinity Saga）會於何時推出，不過對於Marvel Studios來說，2019年必定是豐收的一年，而在明年他們將會以《黑寡婦》打開MCU第4階段之門，或許《無限傳奇》能大力推動MCU第4階段，做好一系列的宣傳。

《The Infinity Saga》預告中一幕《蜘蛛俠：強勢回歸》和《蜘蛛俠：決戰千里》都沒有採用。（影片截圖）

而對於《無限傳奇》影迷表示「不經不覺已經睇晒整整23套戲」、「見證住雷神變肥仔的過程」、「真的人生中重要的回憶」等等，但就有影迷十分細心指出預告片中的「蜘蛛俠」皆是從《美國隊長3：英雄內戰》和《復仇者聯盟：終局之戰》抽出來的畫面，並沒有包含跟SONY Picture合作的《蜘蛛俠：強勢回歸》和《蜘蛛俠：決戰千里》這兩套戲的畫面，但就有特別放出《銀河守護隊》中「星爵」所用的SONY Walkman機單一畫面，相信是因為版權問題而沒有採用該兩部電影的片段。

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《The Infinity Saga》預告

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