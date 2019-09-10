【復仇者聯盟】羅拔唐尼成人生導師　湯賀蘭靠觀察獲3大成功要訣

Marvel Studios雖然跟SONY Picture談判決裂，除了留下最好的作品《復仇者聯盟》系列給粉絲外，更留下一對非常好的師徒線，主角正是由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演的「鐵甲奇俠」（Iron Man）和由湯賀蘭（Tom Holland）飾演的「蜘蛛俠」（Spider-Man），而這對師徒也是令粉絲們相當不捨的原因。現在即使雙雙離開MCU，不過近日湯賀蘭在「FanX Comic」上亦提到這位戲裡戲外的人生導師！

羅拔唐尼和湯賀蘭這對師徒是粉絲們十分不捨的一對。（劇照）

早前Marvel安排「鐵甲奇俠」《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中死去，更試圖以「神秘客」（Mysterio）混淆視聽，在《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far Form Home）變成「蜘蛛俠」的導師，不過在該戲中粉絲能清楚看到「蜘蛛仔」已經長大能夠獨當一面。

湯賀蘭表示有時不用詢問建議，只要退後一步來觀察那些你景仰的人便已足夠。（劇照）

近日「FanX Comic」邀請到湯賀蘭作為嘉賓，他透露這些年來跟羅拔唐尼相處學習到3大作為演員的要訣，認為他名副其實是位極專業的國際巨星。簡單來說羅拔唐尼即使在娛樂圈中已經去到一個高位，但仍保持謙卑的心，關心身邊的人。湯賀蘭更指除了觀察羅拔唐尼外，更有在「美國隊長」（Captain America）基斯伊雲斯（Chris Evans）和「黑寡婦」（Black Widow）施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）身上學到點滴，即使你站在娛樂圈的頂端，更加不代表你可以做一個爛人。」

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