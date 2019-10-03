【JOKER小丑】廿年前華堅馮力士差啲做蝙蝠俠　華納一錘定音拒絕

自從《JOKER小丑》（Joker）在威尼斯影展舉行全球首映後，聽得最多的評論必定是讚揚華堅馮力士（Joaquin Phoenix）的精湛演出，當時甚至有不少評論認為，他是來屆奧斯卡影帝的大熱人選。然而在今次成為小丑之前，原來華堅馮力士在22年前曾有機會成為小丑的宿敵蝙蝠俠，可惜最後這個計劃胎死腹中。究竟當年發生什麼事，讓他錯過這機會呢？

《JOKER小丑》大獲好評，特別是華堅馮力士的演出。（《JOKER小丑》劇照）

更暗黑蝙蝠俠

時間回到1997年，當年華納兄弟推出了由祖舒密查（Joel Schumacher）執導；佐治古尼（George Clooney）及阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）主演的《蝙蝠俠與羅賓》（Batman & Robin）。雖然電影劣評處處，但仍無阻《黑天鵝》（Black Swan）導演達倫艾朗夫斯基（Darren Aronofsky）籌備新一部《蝙蝠俠》電影。據導演當年表示，電影的概念跟今次《JOKER小丑》非常相似，只不過主角由蝙蝠俠換成小丑「我聽過關於《JOKER小丑》的故事，而這正是我當年《蝙蝠俠》的主意。」當年導演甚至連拍攝場地都決定了︰「我們會在Eastpointe及布鲁克林拍攝，我們不能建造葛咸城。」他甚至連蝙蝠車都已想好︰「我會用Lincoln Continental，入面有兩個引擎。」

華堅馮力士在《JOKER小丑》中憑精湛演技而獲得廣泛認同，甚至被認為是來屆奧斯卡影帝的大熱人選。（《JOKER小丑》劇照）

+ 7 + 6 + 5

跟足漫畫《Batman: Year One》

除此之外，當年導演有意改編原著漫畫《Batman: Year One》成電影，並找來原著作家Frank Miller擔任編劇。導演指出，當年故事的風格跟今次《JOKER小丑》非常相似︰「電影講述Bruce Wayne失去雙親開始，他頓時失去所有，無家可歸，只能住在車房。」導演續指出，蝙蝠俠盟友警長哥頓亦會登場︰「他對葛咸城的狀態感到非常沮喪，寧願自殺都不願繼續工作。然而他的妻子懷孕，使他決心拯救這座城市。」最後，Bruce Wayne看到哥頓從一名精神病患者手上救出一名孩子後，讓他決定要成為黑暗騎士。

暗黑版《蝙蝠俠》遭華納拒絕，改成基斯杜化路蘭的《蝙蝠俠—俠影之謎》。（IMDb 圖片）

最衰都係呢套《蝙蝠俠與羅賓》

導演達倫艾朗夫斯基指出，這部電影在1997年開始籌備，但2002年就被煞停。「我一直都想找華堅馮力士飾演蝙蝠俠！」可是據了解，由於當年《蝙蝠俠與羅賓》上映後票房和口碑不佳，讓華納不願冒險。最終，華納找來基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）開拍《蝙蝠俠—俠影之謎》（Batman Begins）。

當時電影就是講述Bruce Wayne所經歷的蝙蝠恐懼、目睹親生父母被殺、以及他如何一步一步成為蝙蝠俠的故事。當中部分劇情參考了許多蝙蝠俠原著漫畫，如《The Man Who Falls》、《Batman: The Long Halloween》及達倫艾朗夫斯基希望改編的《Batman: Year One》雖然如今看來華納這個決定非常正確，但有人則認為，如果當年達倫艾朗夫斯基版的《蝙蝠俠》同取得成功，之後大家只會記著華堅馮力士是蝙蝠俠，而非如今的小丑。