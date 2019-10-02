【永恆族】更多片場照曝光　Gemma Chan新造型照曝光竟暗藏玄機

由中國女導演趙婷執導；安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、理察麥登（Richard Madden）及華裔女演員陳靜（Gemma Chan）等主演的《永恆族》（Eternals）將在明年11月上映，電影拍攝進行得如火如荼。繼早前安祖蓮娜祖莉的片場照流出後，日前另一位女主角陳靜的片場照都在網上流傳。有影迷第一眼看到陳靜這身造型都不禁問，電影不是發生在數千年前嗎？

《永恆族》演員（左至右）當中包括理察麥登、Kumail Nanjian、 Lauren Ridloff、Salma Hayek、Lia McHugh、馬東石、安祖蓮娜祖莉及Barry Keoghan。（Getty Images）

Marvel Studios在8月舉行的D23 Expo上，除了公開了《永恆族》的完整演員名單外，還首次展示了10位演員的角色造型照，當時只有剛獲確認加入《永恆族》，在戲中飾演Black Knight的Kit Harington，尚未獲官方為其角色提供造型照。當時導演趙婷在會場上首次確認，《永恆族》是Marvel電影宇宙最早的電影「這真是讓人非常期待，《永恆族》與我們看過的其他Marvel電影非常不同，這是Marvel宇宙的開端，Kevin Feige希望《永恆族》發生在數千年前。以前美國隊長是我們見過最年長的成員，如今將會變得更前，因為《永恆族》將成為Marvel電影宇宙的基礎。」

Marvel Studios在D23 Expo上公布《永恆族》完整演員陣容及其首張造型照。（Marvel Studios 圖片）

當時導演趙婷這句說話，甚至早前安祖蓮娜祖莉的片場照，大家都以為《永恆族》會發生在某特定時段，間中閃回過去曾發生的事，從而確定「永恆族」的存在。然而最新一批的片場照，電影似乎將會由古代文明一直延續到現代。皆因飾演Sersi的陳靜目前正在倫敦開工，從她的造型及環境來看，都似乎是發生在現代。在原著漫畫中，Celestials創造出具有超能力的外星種族永恆族及擁有變形能力但基因不穩定的外星種族Deviant。當時永恆族被派往地球，保護人類免受Deviant侵害。

早前在網上流出的《永恆族》片場照，飾演Thena的安祖蓮娜祖莉穿上白色長衫袍，但她這造型卻跟D23 Expo公布的不同。（Secrets of the ETERNALS Twitter 圖片）

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除此之外，劇組目前在加那利亞群島上搭建場景。據了解，有指這建築物是巴比倫的入口，而該建築物最初建於公元前575年。相信目前《永恆族》正在多個國家及地區同時進行拍攝。《永恆族》的故事，漸漸變得非常有趣。