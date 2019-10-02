【黑寡婦】又有舊角色加盟　原來係未來大Project的重要伏線

「黑寡婦」（Black Widow）雖然已在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中壯烈犧牲，但其獨立電影將於明年4月面世，觀眾又再可以欣賞施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）的英姿。 除了一早已公布的官方演員名單外，月前起已有不同消息指，多個MCU角色將會現身，近日又有舊角色被目擊在片場出現！

Thaddeus Ross可謂MCU的元老級人物。（電影劇照）

這個舊角色正是由William Hurt飾演、打造出「變形俠醫」（Hulk）的將軍Thaddeus Ross。除了在《變形俠醫》（The Incredible Hulk）出現外，亦曾於《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）、《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）及《復仇者聯盟4：終局之戰》中現身，是貫穿MCU初開至今的人物。

有指Marvel Studios有意發展Thunderbolt電影系列。（漫畫圖片）

《黑寡婦》電影的時間設定為《美國隊長3》與《復仇者聯盟3》之間，相信Thaddeus Ross的出現，或會化身成「Thunderbolt Ross」，籌組全新超級英雄團隊「Thunderbolts」。從拍攝現場照片所見，Thaddeus Ross明顯蒼老不少，有指他在《黑寡婦》結尾中現身，背景為2023年，即銜接《復仇者聯盟4：終局之戰》的劇情。

重溫黑寡婦精彩劇照

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「Thunderbolts」可謂Marvel版的「自殺特攻」（Suicide Squad），由多位反英雄入物及反派角色組成，由於復仇者聯盟的故事線暫時告一段落，早已傳出Marvel Studios有意發展新系列，而《黑寡婦》將會出現的角色Yelena Belova（黑寡婦接班人）及Red Guardian，在原著漫畫中都是Thunderbolts成員。