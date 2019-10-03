【蜘蛛俠3】不放棄爭取終拍得成完整3部曲　竟然仲關另一套電影事

Marvel Studio和SONY Picture早前宣布雙方談判成功，重新攜手合作，「蜘蛛俠」（Spider-Man）同樣會繼續由湯賀蘭（Tom Holland）擔綱，《蜘蛛俠3》更鐵定於2021年7月16日上畫，而他更可擁有特權，來回穿梭MCU（Marvel Cinematic Universe，Marvel電影宇宙）以及「蜘蛛俠宇宙」（Spider-Verse）。

相信大批影迷一開始聽到「蜘蛛俠」撤出MCU都大嚇一跳！（劇照）

雖然湯賀蘭只有23歲，但他十分有自己的想法，早前Marvel Studio和SONY Picture決定分家後，湯賀蘭一怒之下在Instagram取消了關注迪士尼（Disney）和Sony的帳號，但就保留了追蹤Marvel Studios，可見他的不捨，而兩者今次能夠再次合作，原來湯賀蘭在當中起了不可或缺的關鍵作用！

湯賀蘭在Marvel Studio和SONY Picture之中起了關鍵作用！（Tom Holland IG）

自Marvel Studio和SONY Picture宣布「蜘蛛俠」撤出MCU後，引起世界級的關注，不少影迷更在Twitter發起「拯救蜘蛛仔」的行動，在帖文上加上「Save Spidey」、「Save SpiderMan」、「Bring SpiderMan Back Home」等Hashtag，有見及此,「蜘蛛仔」湯賀蘭都發起「自己蜘蛛俠自己救」行動，多次請求SONY董事長Tom Rothman和迪士尼總裁Bob Iger會面，向他們展示出影迷們對MCU的大力支持，令雙方開始漸漸破冰。

湯賀蘭主演的《秘境探險》（Uncharted）將於2020年6月7日上映。（Twitter圖片）

由於湯賀蘭與SONY還有合作一套改編冒險遊戲真人版電影《秘境探險》（Uncharted），而且又會一直擔任「蜘蛛俠」的角色，在其中能夠發揮不少的影響力。

本來迪士尼提出要求利潤分成由5%提升至50%，正因如此令SONY不能接受，有指後來迪士尼將要求下調至25%，不過在半年內SONY方面都沒有提出相對回應，所以在6月，迪士尼方面宣布中止跟SONY的談判，當時正值《蜘蛛俠：決戰千里》的上映期和《復仇者聯盟4》上映後，由於兩者的票房成績相當亮眼，令到雙方都拒絕讓步。

《蜘蛛俠3》將於2021年7月16日上映。（劇照）

最終Marvel Studios和Sony Pictures 在湯賀蘭極力斡旋之下，宣布「蜘蛛俠」將會繼續留在MCU，而Marvel Studios總裁亦會加入協助，導演Jon Watts亦會繼續拍攝《蜘蛛俠3》，同時意味著他整個三部曲都由他執導，在整個拍攝和故事上都會顯得比較完整。而影迷們都紛紛在網上感謝湯賀蘭，幫助兩者重新開始談判並取得成功，《蜘蛛俠3》目前正在編寫中，將由Kevin Feige和SONY的Amy Pascal一同製作，電影預計將於2021年7月16日上映。