【Joker小丑】一場舞蹈拆解小丑成魔之路　導演︰他是即興地跳

萬眾期待的《Joker小丑》正式上畫，由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）演繹的小丑，獲得大力讚賞，是在希夫烈格（Heath Ledger）定下的極高標準下，再創一個新高度。 要成功，固然要經歷不少努力，但偶然的一兩下即興演出，將成為點睛所在。在《Joker小丑》入面，華堅馮力士就以一場即興舞蹈，拆解小丑成魔之路。

戲中華堅馮力士正式成為小丑後，跳舞的姿態更自如。（《Joker小丑》劇照）

注意︰以下內容含劇透

《Joker小丑》的導演杜德菲力斯（Todd Phillips），在訪問中被問及如何拍出小丑成魔之路，當中最要解決的又是甚麼難題？導演解說這是紀錄一個由社會底層的平凡人，轉化成葛咸城的犯罪天王的故事，當中的心理變化和進程要清楚表達需要花點心思。

其中最關鍵一幕是華堅馮力士首次殺人後，整個人驚惶失措，難以承受那份衝擊，並跑到公共廁所中掙扎，但正要在這一幕表達出他放棄做好人，演變成邪惡軸心。導演：「從這刻開始，他的人格開始發展出完全不同的面向，但我們當時還不知道該要如何呈才好。」

在廁所一幕，華堅馮力士將小丑的演變演繹得淋漓盡致。（《Joker小丑》劇照）

一場舞蹈「跳」通整個劇本

就在這毫無頭緒的時候，導演在場戲播放著一段大提琴配樂，而華堅馮力士就在同一時間，在片場角落一個人緩緩地伴隨音樂起舞。這個即興演出令導演和攝影師都興奮起來，並直接跟劇組說：「接下來，我們就交給華堅馮力士去自由發揮！」

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攝影師也因為這一刻觸發靈感，要特寫他那種奇怪，又足以表達出自信漸漸滲出來的舞姿。「我們從他的腳步開始拍攝，到他的肩膀，然後是他的神情，這正是他情緒轉化的過程，是一段即興表演。」就是這一幕，導演看到華堅馮力士將角色由驚惶失措，演變成處之泰然，完全是導演想要的效果。「這是一個足以震撼人心的轉捩點。」