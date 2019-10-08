【蜘蛛俠】湯賀蘭攣毛仔造型不再　粉絲驚叫：佢冇晒啲頭髮！

一直在Marvel Studios扮演「蜘蛛俠」（Spider-Man）的湯賀蘭（Tom Holland）首次在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）出現，不少影迷睇慣有頭髮的他，加上他本身頭髮微曲，作為一名攣毛仔，自自然然在可愛方面加分不少，但由今日開始湯賀蘭的攣毛造型正式暫告一段落！

湯賀蘭本身就係攣毛底。（Tom Holland IG）

湯賀蘭在《美國隊長3》時，戲內戲外多數都是將頭髮往後梳起，不太見得是個攣毛仔，但就在《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）時，他卻變返以攣毛造型登場，其後在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）、《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）、《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）中同樣繼續保持攣毛造型，在一眾大哥哥大姐姐身邊更加顯出他仍帶着稚氣、可愛又背負重任的超級英雄，這個打扮為他加了不少分之餘，更能顯出他正在扮演一個合適自己年齡的角色。

湯賀蘭首次在MCU現身扮大個，將頭髮全部Gel起。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

不過由今日開始大家要跟攣毛仔湯賀蘭暫告一段時間了，因為他目前正為新戲《Cherry》拍攝，戲中他需要扮演一名軍人，即時剷走一頭攣毛變成平頭，頭髮短到接近光頭，但湯賀蘭並沒有為自己的平頭裝而感到尷尬，反而大方開直播跟粉絲打招呼。

其實湯賀蘭的平頭對他的高顏值並沒有太大的影響，但網上就有粉絲留言「各位，我發誓湯賀蘭而家超似Eminem。」同時有人回應「我不能相信他剷光自己的頭！」又加上「湯賀蘭無晒頭髮」的Hashtag，情況非常搞笑。

湯賀蘭在《蜘蛛俠：決戰千里》都是以攣手造型登場。（劇照）

回歸湯賀蘭攣毛造型：

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湯賀蘭直播片段

早前湯賀蘭玩頭髮片段：