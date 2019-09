《神奇4俠》重啟在即　外媒曝Marvel Studios想搶呢個DC演員加盟

自從迪士尼成功收購FOX後,之前由FOX擁有的部份Marvel電影版權,如變種特攻、神奇4俠及死侍,終於正式回到Marvel Studios懷抱。在7月舉行的聖地亞哥國際漫畫展上,Marvel Studios總裁Kevin Feige亦確認《神奇4俠》(Fantastic Four)電影在籌備階段。兩個月後,外國傳媒傳出《神奇4俠》相關演員人選,而這位演員相當具有份量。假如Marvel Studios成功邀得他加盟,相信會讓影迷更加期待這版本的《神奇4俠》。

《神奇4俠》終於回到Marvel Studios懷抱,相信粉絲最想知道是他們如何融入到Marvel電影宇宙中。(Marvel Comics)

《神奇4俠》原著漫畫在1961年出版,並由Stan Lee及Jack Kirby聯合創作。雖然這本漫畫是Marvel Comics首部以超級英雄隊伍為主題的作品,奈何改編成電影後的評價欠佳,當中包括2004年的《神奇4俠》和2007年的續作《神奇4俠:銀魔現身》(Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer)及2015年的重啟版《神奇4俠》。雖然三部作品都錄得過億美元票房收入,但同樣地劣評如潮。今次《神奇4俠》終於回到Marvel Studios懷抱,粉絲對此都萬分期待。

「美國隊長」基斯伊雲斯(右2)在2005年版《神奇4俠》中飾演霹靂火。(《神奇4俠》劇照)

雖然Marvel Studios正在忙於處理第四階段的作品,然而,近日有外國傳媒率先爆料,指Marvel Studios開始研究如何處理第五階段的部份作品,當中包括《神奇4俠》。據該報導續指出,Marvel Studios正計劃邀請曾在DC電影《自殺特攻:超能暴隊》(Suicide Squad)中飾演「死靈射手」(Deadshot)的韋史密夫(Will Smith)擔任「神奇先生」(Mr. Fantastic)。而今年由韋史密夫主演的《阿拉丁》(Aladdin)叫好叫座,證明他仍然是票房保證,這無疑會為即將重啟的《神奇4俠》帶來推動力。

在《黑豹》中飾演Erik Killmonger的米高B佐敦,跟「美國隊長」基斯伊雲斯都曾飾演霹靂火。(《神奇4俠》劇照)

然而,消息傳出後,卻有粉絲擔心選角會毀了漫畫的造型,皆因「神奇先生」從不是由黑人擔任,所以未知粉絲能否接受。未知Marvel Studios會否作出此大膽決定,紛絲拭目以待!