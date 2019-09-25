《神奇4俠》重啟在即　外媒曝Marvel Studios想搶呢個DC演員加盟

自從迪士尼成功收購FOX後，之前由FOX擁有的部份Marvel電影版權，如變種特攻、神奇4俠及死侍，終於正式回到Marvel Studios懷抱。在7月舉行的聖地亞哥國際漫畫展上，Marvel Studios總裁Kevin Feige亦確認《神奇4俠》（Fantastic Four）電影在籌備階段。兩個月後，外國傳媒傳出《神奇4俠》相關演員人選，而這位演員相當具有份量。假如Marvel Studios成功邀得他加盟，相信會讓影迷更加期待這版本的《神奇4俠》。

《神奇4俠》終於回到Marvel Studios懷抱，相信粉絲最想知道是他們如何融入到Marvel電影宇宙中。（Marvel Comics）

《神奇4俠》原著漫畫在1961年出版，並由Stan Lee及Jack Kirby聯合創作。雖然這本漫畫是Marvel Comics首部以超級英雄隊伍為主題的作品，奈何改編成電影後的評價欠佳，當中包括2004年的《神奇4俠》和2007年的續作《神奇4俠：銀魔現身》（Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer）及2015年的重啟版《神奇4俠》。雖然三部作品都錄得過億美元票房收入，但同樣地劣評如潮。今次《神奇4俠》終於回到Marvel Studios懷抱，粉絲對此都萬分期待。

「美國隊長」基斯伊雲斯（右2）在2005年版《神奇4俠》中飾演霹靂火。（《神奇4俠》劇照）

雖然Marvel Studios正在忙於處理第四階段的作品，然而，近日有外國傳媒率先爆料，指Marvel Studios開始研究如何處理第五階段的部份作品，當中包括《神奇4俠》。據該報導續指出，Marvel Studios正計劃邀請曾在DC電影《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）中飾演「死靈射手」（Deadshot）的韋史密夫（Will Smith）擔任「神奇先生」（Mr. Fantastic）。而今年由韋史密夫主演的《阿拉丁》（Aladdin）叫好叫座，證明他仍然是票房保證，這無疑會為即將重啟的《神奇4俠》帶來推動力。

在《黑豹》中飾演Erik Killmonger的米高B佐敦，跟「美國隊長」基斯伊雲斯都曾飾演霹靂火。（《神奇4俠》劇照）

然而，消息傳出後，卻有粉絲擔心選角會毀了漫畫的造型，皆因「神奇先生」從不是由黑人擔任，所以未知粉絲能否接受。未知Marvel Studios會否作出此大膽決定，紛絲拭目以待！