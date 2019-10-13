【蜘蛛俠】「毒魔」Tom Hardy暗示合流？　刪關鍵照令影迷更瘋狂

湯賀蘭（Tom Holland）版本的蜘蛛俠回歸MCU，令一眾粉絲放下心頭大石，不過有部份曾期待蜘蛛俠與「毒魔」（Venom）相會的影迷，就認為希望破滅。不過凡事唔係絕對嘅，飾演毒魔的湯哈迪（Tom Hardy）日前在IG上載身穿蜘蛛俠戰衣的照片但又迅速刪po，有影迷成功Cap圖並廣傳，個個都話原來合體不是夢！

Tom Hardy上載穿上蜘蛛俠戰衣的照片後又刪除，究竟有咩含意？（Twitter截圖）

不少影迷曾期待去年上映的《毒魔》會有蜘蛛俠出現，可惜這一pair經典對手最終沒有碰頭；早前Sony Pictures與Marvel Studios談判破裂，雖然大部份影迷不願看到蜘蛛俠離開MCU，亦有少部份人期待Sony Pictures收回蜘蛛仔後，就會安排毒魔加入來撐場。

去年上映的《毒魔》反應不俗，明年將會推出續集。（電影劇照）

那麼現在蜘蛛仔又回歸MCU了，毒魔還會出現嗎？飾演這個角色的湯哈迪，日前在IG給出一點眉目。事源他上載了身穿蜘蛛俠戰衣的照片，引起轟動，不過稍後又將照片刪除。雖然未知湯哈迪係咩玩法，但不禁令人懷疑他在為蜘蛛俠與毒魔合體而鋪路。

毒魔曾於2007年上映的《蜘蛛俠3》中出現。（電影截圖）

有媒體分析兩大角色聚首，還有很多未知之數，例如第3集《蜘蛛俠》尚未落實開拍日期，而《毒魔2》已準備於明年上映，為了新片剷青的湯賀蘭在該片現身的機會甚低，加上有指Marvel Studios總裁Kevin Feige並不贊成兩個系統有交集，所以大家還是靜觀其變吧！