Captain Marvel恨拍「全女班復仇者聯盟」　Scarlet Witch力撐

電影《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)全球票房熱賣,最近「Marvel隊長」(Captain Marvel)貝兒娜森(Brie Larson)受訪時曾公開坦言,向漫威影業(Marvel Studios)總裁奇雲費治建議拍「全女性的超級英雄電影」,最近「紅女巫」(Scarlet Witch)伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)接受BuzzFeed的《AM to DM》訪問時,對此也表態支持:「漫畫的客群不該只限於男孩。」

伊莉莎伯奧遜也不忘緩頰:「我認為漫威電影中的所有男性,運用各式各樣的能力滿足影迷想要做的事,在很多方面來說都很出色,他們很有趣,很有才華。然則所有的女性也是這樣,所以請給她們更多的表演時間,我認為這會產生巨大的影響,因為漫畫不僅限於只想看大男孩的男孩。」

然則伊莉莎伯奧遜在《復仇者聯盟4:終局之戰》以後仍有新片,不僅將主演影集《WandaVision》,也會主演《奇異博士2:瘋狂多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),若是未來漫威影業有望拍成「女性版復仇者聯盟」電影,喜愛她的影迷勢必能看到她有更多精彩表現。

【圖輯】巾幗不讓鬚眉 Marvel電影宇宙的女英雄們(點圖瀏覽)↓↓↓

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】