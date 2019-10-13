Captain Marvel恨拍「全女班復仇者聯盟」　Scarlet Witch力撐

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）全球票房熱賣，最近「Marvel隊長」（Captain Marvel）貝兒娜森（Brie Larson）受訪時曾公開坦言，向漫威影業（Marvel Studios）總裁奇雲費治建議拍「全女性的超級英雄電影」，最近「紅女巫」（Scarlet Witch）伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）接受BuzzFeed的《AM to DM》訪問時，對此也表態支持：「漫畫的客群不該只限於男孩。」

伊莉莎伯奧遜也不忘緩頰：「我認為漫威電影中的所有男性，運用各式各樣的能力滿足影迷想要做的事，在很多方面來說都很出色，他們很有趣，很有才華。然則所有的女性也是這樣，所以請給她們更多的表演時間，我認為這會產生巨大的影響，因為漫畫不僅限於只想看大男孩的男孩。」

然則伊莉莎伯奧遜在《復仇者聯盟4：終局之戰》以後仍有新片，不僅將主演影集《WandaVision》，也會主演《奇異博士2：瘋狂多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），若是未來漫威影業有望拍成「女性版復仇者聯盟」電影，喜愛她的影迷勢必能看到她有更多精彩表現。

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