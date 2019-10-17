【毒魔2】SONY宣布新反派加入　「血蜘蛛」女友加盟組反派情侶

由湯哈迪（Tom Hardy）主演的《毒魔》（Venome）續集將於2020年10月2日美國上映，活地夏里遜（Woody Harrelson）會加入演Cletus Kasady，米雪威廉絲（Michelle Williams）將會回歸繼續繼續跟湯哈迪再續前緣。

由湯哈迪主演的《毒魔2》將於2020年10月2日美國上映。（劇照）

早前有消息指湯荷蘭（Tom Holland）將會來回MCU和SONY的「蜘蛛俠宇宙」，確定了會跟湯哈迪合作，加入《毒魔2》和《Morbius》至少兩套電影。

近日賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）上傳一張Marvel Studios的照片，疑似將會加入MCU，要是《死侍》（Deadpool）第三集成功由Marvel主導的話，意味着「蜘蛛俠」（The Spider-Man）和「死侍」終將在MCU重逢。

在《毒魔》的彩蛋中，早已揭示活地夏里遜將會加入，成為「血蜘蛛」Carnage，他比毒魔更兇殘！（劇照）

「血蜘蛛」女友

而在《毒魔2》中，今日有消息指將會有新反派「Shriek」加入，但目前仍未有消息指由誰人來演出該角，她是Cletus Kasady（又名「血蜘蛛」Carnage）的女朋友。活地夏里遜在第一集的彩蛋中驚喜現身，而「Shriek」則曾在《Spider-Man Unlimited》第一話中初次登場，提及了其中一部分有關大屠殺的故事情節。

新角色「Shriek」本來叫做Frances Barrison，本來是一名毒販，通過突變來獲得了新力量，擁有操縱聲音的能力，更可以從手上發射聲波，此外她更擁有飛行的能力，又能侵入人的思想，顯示出他們內心的恐懼。

目前並未公布「Shriek」由誰來出演。（官方圖片）

目前《毒魔2》的內容仍處於保密狀態，只知道湯哈迪和米雪威廉絲會回歸，不過「血蜘蛛」的兇殘程度十分之高，而「Shriek」的能力又十分強大，「毒魔」好大機會要借由「蜘蛛俠」的幫助才能打低兩人，同時「蜘蛛俠宇宙」亦會由此逐漸打開。