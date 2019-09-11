【鷹眼】女主角人選曝光　迪士尼公開向《大黃蜂》希莉辛菲招手

Marvel Studio早前公布了在2020年將會有一連串的作品上映，除了打開MCU第4階段的大門外，當中更有不少補充性的前傳，既能豐富整個MCU，又能滿足粉絲心願。當中初代復仇者聯盟之一的成員「鷹眼」（Hawkeye）謝洛美維納（Jeremy Renner），更會出演由迪士尼串流平台Disney+開拍的鷹眼獨立限定影集。

如果Katherine Langford演出「女鷹眼」的話，如此一看還原度還是很高的。（Ajdesigns0220圖片）

《鷹眼》如同《Loki》、《WandaVision》和《The Falcon and The Winter Soldier》一樣由Marvel Studios，而非Marvel TV進行製作，集數預計為6到8集。

早前曾傳出《漢娜的遺言》女主角Katherine Langford參演《復仇者聯盟4》後，戲份全被刪走，本以為她會留下來演出「鷹眼」女兒Lila Barton，成為「女鷹眼」開拓《Young Avengers》的新一章，誰知原來她扮演的是Tony Stark的女兒Morgan Stark成年版，只不過最後被指不希望劇情走太偏，無緣出現在正片中。

迪士尼如今邀請希莉辛菲出演「女鷹眼」Kate Bishop。（IG圖片）

今日有消息指迪士尼（Disney）向《完美巨聲幫》（Pitch Perfect）系列和《大黃蜂》（Bumblebee）主演希莉辛菲（Hailee Steinfeld）招手，邀請僅有22歲的她飾演「鷹眼」的女兒Kate Bishop，作為「女鷹眼」登場，跟謝洛美維納更有不少同場戲份。據知此劇將以冒險旅程為導向，描述「鷹眼」克林特巴頓（Clint Barton）將重責傳承給「女鷹眼」凱特畢夏普的故事。

《鷹眼》影集預計將於 2021 年上映。（劇照）

在原著中，Kate Bishop是在鷹眼離去後，為了紀念他的英勇事蹟，所以採用了同樣的稱號，更藉此機會跟其他同年紀的超人類組成《Young Avengers》（年輕復仇者聯盟）。雖然目前不確定其他消息，不過就此發展的話希莉辛菲也很有可能加入《Young Avengers》，因為外界推測Marvel想借Disney+影集為《Young Avengers》打下根基。

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