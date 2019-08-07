《獅子王》爆抄襲疑雲！一代經典竟出自手塚治虫？　連運鏡都一樣

紅遍全球的《獅子王》竟有抄襲疑雲？！這些證據讓許多粉絲們難以相信一切只是巧合……

《獅子王》系列作品廣受好評，而最近上映的真人版版《獅子王》更是在IMDb上獲得7.2的高分，只不過在爆紅的背後，曾發生過連影迷們也無法坦然接受的疑似抄襲爭議。

左為迪士尼出品的《獅子王》，右為手塚治虫作品《小白獅王》。（Facebook@雷神動畫坊）

也許你也聽過，《獅子王》曾被指控抄襲日本漫畫大師手塚治虫的《小白獅王》（原名為《森林大帝》），即便你不清楚手塚治虫的成就，你也一定聽過他的作品，例如《小飛俠阿童木》、《怪醫秦博士》等。而抄襲風波究竟是怎麼一回事呢？小編就來幫大家整理兩部作品「相似」的點，再配上網友整理的影片片段，究竟是否真是迪士尼所說的巧合呢？就交給讀者們判斷了！

《獅子王》與《小白獅王》不少地方都極相似，難怪曾經爆出抄襲疑雲。（DailyView網路溫度計）

而除了上述小編整理的表格外，還有許多過場畫面、運境方式非常相像，由下方這隻網友整理出的影片可以看出有許多雷同之處，但迪士尼到至今為止都稱一切「只是巧合」。

獅子王小白獅王極相似！即睇兩大作品比較圖▼▼▼

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#《獅子王》主角的名字竟是《小白獅王》的棄名

除了作品重現多處雷同外，還有一些難以解釋的元素，例如兩位小獅主角的名字。《小白獅王》的主角金巴（Kimba）與《獅子王》的辛巴（Simba）名字發音不僅相近，更只差一個字母而已——若有看過原著的朋友們可能會疑惑，《小白獅王》的原名不是「雷歐」（Leo）嗎？

原來當年《小白獅王》改編成動畫時為了迎合西方文化好在當地播出，電視台將許多過於日式、不符合個性的名稱都改掉，最後選擇了非洲土話中意思為獅子的“Simba”——不過公司又認為主角名字應該獨一無二好保障版權，就有廣告組成員以女兒的名字為發想，將S改成K，《小白獅王》金巴（Kimba）就此誕生。《獅子王》使用了《小白獅王》的棄名，這可不是一句「巧合」就可以帶過的事情，這也讓抄襲疑雲越來越起人疑竇。

左為迪士尼出品的《獅子王》，右為手塚治虫作品《小白獅王》。（Facebook@雷神動畫坊）

迪士尼稱故事靈感來自《哈姆雷特》

雖然有來自美日兩方影迷的反彈，但迪士尼仍堅稱《獅子王》的故事一直都是迪士尼官方的原創作品，其靈感來自莎士比亞的作品《哈姆雷特》（又名《王子復仇記》）——而荷李活戲劇顧問Christopher Vogler也曾在其著作《作家之路》中說明他是如何建議迪士尼將《哈姆雷特》導入《獅子王》的故事中。

左為迪士尼出品的《獅子王》，右為手塚治虫作品《小白獅王》。（Facebook@雷神動畫坊）

雖然抄襲一說仍沒有一個公正的判決，但也有人好奇手塚治虫，或其相關代理機構為何不訴諸法律？當時手塚治虫工作室的總經理清水義裕還駁斥了迪士尼給封口費的傳言，並表示自己的小公司根本敵不過擁有全球百大律師團的迪士尼；而製作《小白獅王》動畫公司的董事長松谷孝征則透露，他認為以手塚治虫對華特迪士尼的深切敬意，他（手塚治虫）也不會願意提出告訴。那你覺得真相究竟是如何呢？

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