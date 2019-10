Netflix《凶月》影評：9年一次的殺局循環　劇情玩顛倒穿越勁燒腦

1988 年,一心渴望成為警探的費城員警Thomas(Boyd Holbrook 飾)開始追蹤一位每九年便神秘現身的連環殺手。然而,殺手的罪行漸漸無法以任何科學理論來解釋,而執意找出真相的Thomas,更將可能因此賠上事業、家庭,甚至自己的理智…

Netflix 似乎對於穿越時空的題材挺有興趣,今年除了《凶月》(In the Shadow of the Moon)就有《轉動光陰》(See You Yesterday)跟《幻象》(Mirage)兩部題材相近的作品推出。然而,在經歷過《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)之後,時空旅行似乎出現了一個問題——到底回到過去改變一件事,能否影響現在的發展呢?畢竟在電影裡可是大大數落了一番《回到未來》(Back to the Future)的相關情節。

Netflix 新推出的電影《凶月》就以穿越時空的元素來說一個故事。我得說這真是一部好電影,好看之處除了劇情夠吸引人有深度之外,在穿越時空這個題材上有做了一些不同的變化,那我們就從劇情上來說說到底《凶月》的成功之處在哪裡。

為什麼《凶月》好看?因為夠懸疑,夠燒腦。在這種微複雜的電影中,最怕的是無法簡單地講好一個故事,將整個過程搞得太複雜完全是扣分的行為。在這點上《凶月》表現得非常好,而劇情安排成功的地方莫過於設計,穿越時空大家都會玩,但要玩得不一樣就得有點創意,在劇中兩個時空的時間竟然是顛倒的!

這個設計我認為非常的棒,也就是說主角的時間軸變化是1988,1997,2006,2015,但對於那個殺手的時間軸順序是倒過來的,也就解釋了在1988年Thomas殺了黑人女孩,為什麼她9年後仍然會出現的道理了——因為她的時間軸先出現了她死亡的畫面,也就是她真正死亡是在第四次出任務時,而在2015年則是她第一次出任務。

但為什麼時空的切換是相隔9年?原來當月球週期到達某一點時,引力會與電磁波群體產生反應,理論上會形成一座橋,可以通往任何地方。這個設計其實就跟鐵甲奇俠的東尼史達(Tony Stark)研發出時間旅行的概念一樣,是電影用來解釋為什麼可以這樣做的原因。然而《凶月》選擇用月球的週期來表現,我覺得很酷,只是跟劇情沒什麼相關有點可惜了些…

不過撇開這點不說,時間的相反不單極具創意,還讓劇情有了重大的翻轉。有看完電影的觀眾就知道,其實這個穿越時空來到這裡殺人的黑人女孩正是Thomas的孫女,而實際上也是未來的Thomas允許她這麼做的。這個安排讓我們從1988開始掛着的懸念有個非常棒的解釋,且小細節的部分也很有巧思,包括機場的鑰匙年份不對,還有黑人女孩手上的槍傷都是一些蛛絲馬跡,最後整個劇情連貫起來就有種恍然大悟的感覺,覺得安排的非常天衣無縫!

然後是為什麼未來的Thomas要允許她這麼做呢?這個原因在電影中其實也有不斷地被提及,同時也讓整個故事有了反思的地方。這個主題拋出了一個概念,難道回到過去殺了那些偏激份子,或是可能會間接影響偏激份子的人,就能夠在未來擁有一個美好世界?我相信劇情這樣安排的本質,是給予角色一個動機來支撐她的行為,而這個動機也非常的正確,的確除掉那些激進份子就能夠保證未來的世界和平。這裡也連貫到電影最一開始2024年的混亂不堪,結尾2024年的修復,整個故事在講的其實是拯救世界,但透過這樣的行為真的能夠阻止人類導致世界毀滅嗎?

《凶月》的成功,除了整個主題都圍繞在連環殺人案之中,也有好好的說好一個故事,真正的主題也沒有因為故事的推進而偏離,最後結尾的大翻轉力道也算足夠,我完全被這個故事情節給吸引,難得Netflix 推出一部超正的作品,必須支持一下!

片名:凶月 In the Shadow of the Moon 導演:Jim Mickle 演員:Boyd Holbrook、Michael C. Hall、Cleopatra Coleman 類型:科幻、犯罪、神秘 年份:2019 片長:115分鐘 推薦:8分

【本文獲「Outer movietheater」授權轉載!】